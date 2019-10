Aedifica groeit zonder grenzen

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Op de koers van Aedifica lijkt de uitdrukking 'the sky is the limit' van toepassing. Zelfs een forse kapitaalverhoging had deze keer geen of nauwelijks impact op de koers.

Het blijft verbazend goed gaan bij de gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV). Dat blijkt ook uit de jaarresultaten 2018-2019 (afsluitdatum 30/6) die begin september werden bekendgemaakt. De door Trendsbekroonde overname van de Britse dochtervennootschap van Lone Star Real Estate Fund IV ter waarde van 450 miljoen pond in de Kerstperiode vorig jaar maakte een belangrijke impact. Het gaat om 92 rustoorden op 90 locaties in het Verenigd Koninkrijk met meer dan 5700 rusthuisbewoners, waarvan een kwart is gesitueerd in Londen en Zuidoost-Engeland.

