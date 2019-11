Alphabet, het moederbedrijf boven Google, heeft er een gemengd kwartaal opzitten. De omzet lag boven de verwachtingen maar de winstgevendheid nam af. Op groepsniveau steeg de omzet met 20 procent op jaarbasis naar 40,5 miljard dollar, zo'n 300 miljoen dollar boven de consensusprognose. Exclusief wisselkoersverschillen zou de vooruitgang zelfs 22 procent bedragen want de dure dollar zorgde voor tegenwind.

Veruit het grootste deel van de omzet is afkomstig uit advertenties (33,9 miljard dollar). De eigen Google-sites zoals onder meer de zoekmachine, YouTube, Google Maps en Google Drive stonden in voor 28,6 miljard dollar, een groei met 19 procent op jaarbasis. Daar moet de omzet via zogenaamde partnersites worden bijgeteld. Die bedraagt 5,3 miljard dollar, 8 procent meer dan een jaar eerder. Deze omzet levert minder winst op voor Alphabet omdat aan die partnersites een vergoeding moet worden betaald.

...