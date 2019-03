Ageas betaalt hoger dividend ondanks lagere winst

Ageas kan tevreden terugblikken op 2018. Het slechte beursklimaat noopte de verzekeraar in het vierde kwartaal wel tot uitzonderlijke waardeverminderingen in Azië. Op jaarbasis was er in die regio een waardevermindering met 153 miljoen euro, tegenover 73 miljoen meerwaarden in 2017, en op groepsniveau was er een negatief saldo van 256 miljoen euro tegenover 2017.