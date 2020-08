De Belgische verzekeraar Ageas presenteerde een beter dan verwacht halfjaarrapport. De nettowinst bedroeg in het tweede kwartaal 339 miljoen euro, 4,3 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2019, maar veel beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 215 miljoen euro. Vooral Azië, België en de herverzekeringsactiviteiten scoorden beter dan verwacht.

De coronalockdown resulteerde in een aanzienlijke daling van de schadeclaims bij de niet-levensverzekeringen (vooral autoverzekeringen), waardoor de nettowinst met 94 procent toenam tot 157,3 miljoen euro (121 miljoen verwacht). Bij de levensverzekeringen zakte de nettowinst met 16 procent tot 220,6 miljoen euro (139 miljoen verwacht). Na zes maanden klom de nettowinst van 606 miljoen euro vorig jaar naar 791 miljoen (+31%), weliswaar inclusief een meerwaarde van 310 miljoen euro op de terugkoop van achtergestelde kapitaaleffecten. De daling van het brutopremie-inkomen verminderde van 7 procent na drie maanden naar 5 procent na zes maanden (2% in het tweede kwartaal). De solvabiliteitsratio (Solvency-II) zakte in het tweede kwartaal...

De coronalockdown resulteerde in een aanzienlijke daling van de schadeclaims bij de niet-levensverzekeringen (vooral autoverzekeringen), waardoor de nettowinst met 94 procent toenam tot 157,3 miljoen euro (121 miljoen verwacht). Bij de levensverzekeringen zakte de nettowinst met 16 procent tot 220,6 miljoen euro (139 miljoen verwacht). Na zes maanden klom de nettowinst van 606 miljoen euro vorig jaar naar 791 miljoen (+31%), weliswaar inclusief een meerwaarde van 310 miljoen euro op de terugkoop van achtergestelde kapitaaleffecten. De daling van het brutopremie-inkomen verminderde van 7 procent na drie maanden naar 5 procent na zes maanden (2% in het tweede kwartaal). De solvabiliteitsratio (Solvency-II) zakte in het tweede kwartaal met 4 procent tot 192 procent, ruim boven de doelstelling van minstens 175 procent. Ageas liet bij de eerstekwartaalrapportering de jaarverwachting voor 2020 van 850 à 950 miljoen euro nettowinst los door de grote onzekerheid door covid-19. Zonder nieuwe grote dalingen op de financiële markten in het tweede semester verwacht men alsnog in de buurt van de voorziene winstvork uit te komen. De meeste aandacht in het halfjaarrapport ging naar de onverwachte melding dat in het najaar toch een interim-brutodividend wordt uitgekeerd van 2,38 euro per aandeel. In april paste Ageas noodgedwongen de geplande dividenduitkering van 2,65 euro bruto over het boekjaar 2019 aan, na aanbevelingen van het Europese verzekeringsagentschap en de Nationale Bank van België om door de hoge onzekerheid over covid-19 dividendbetalingen op te schorten tot minstens 1 oktober 2020. Daarop betaalde Ageas op 4 juni een bescheiden brutodividend van 0,27 euro per aandeel, met het voornemen om in het vierde kwartaal 2,38 euro bruto per aandeel uit te keren. Dat voornemen leek begin juni in het gedrang te komen, omdat de Europese raad voor systeemrisico (ESRB) niet wou dat financiële instellingen in 2020 nog een dividend zouden uitkeren of eigen aandelen zouden inkopen. Ageas kondigde echter aan dat een aandeelhoudersvergadering op 22 oktober over de uitbetaling van een interim-brutodividend van 2,38 euro per aandeel zal beslissen. De groep verwees naar haar sterke balans en solvabiliteitspositie. Ageas gaat hiermee in tegen de recentste aanbevelingen van eind juli van de Nationale Bank van België, maar volgt wel de aanbeveling om voorlopig geen nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen op te starten. Het vorige programma, dat eindigde op 5 augustus, besteedde 200 miljoen euro aan de inkoop van 4,93 miljoen aandelen, of 2,53 procent van het aantal uitstaande aandelen. Ageas kondigde begin augustus aan 57,3 miljoen euro in cash te betalen om een extra belang van 23 procent te verwerven in de Indiase levensverzekeraar Iflic. De verzekeraar zal na de afronding van deze transactie 49 procent aanhouden in de joint venture die vorig jaar een nog relatief bescheiden nettowinst van 20 miljoen euro realiseerde. Gezien de enorme groeimogelijkheden in India is het potentieel van IFLIC voor de komende decennia aanzienlijk. ConclusieDe onverwachte bevestiging van het interim-brutodividend van 2,38 euro zorgde, in combinatie met een beter dan verwacht tweede kwartaal, voor een tussenspurt van het aandeel van Ageas van ruim 15 procent. We verwachten niet dat de herstelbeweging zich op korte termijn nog veel doortrekt. We wachten op een terugval onder 35 euro voor een adviesverhoging.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 37,06 euroTicker: AGSN BBISIN-code: BE0974264930Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 7,2 miljard euroK/w 2019: 9Verwachte k/w 2020: 7,3Koersverschil 12 maanden: -23%Koersverschil sinds jaarbegin: -30%Dividendrendement: 7,2%