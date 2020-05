Dat Ageas zijn Fortis-verleden definitief achter zich heeft gelaten, werkte de jongste twee jaar bevrijdend op het aandeel. Maar de covid-19-beurspaniek katapulteerde het aandeel eensklaps vier jaar terug.

De merknaam Ageas vierde onlangs zijn tiende verjaardag. De verzekeraar legde de voorbije tien jaar een mooi parcours af met de groeiregio Azië als speerpunt. Het premie-inkomen steeg er op een 100 procentbasis van 335 miljoen euro in 2010 naar 24,3 miljard vorig jaar. Gezien de jonge bevolking blijft het potentieel er op lange termijn aantrekkelijk. Ageas trof in 2018 een bindende schikking voor 1,3 miljard euro met de voormalige Fortis-aandeelhouders.

...

De merknaam Ageas vierde onlangs zijn tiende verjaardag. De verzekeraar legde de voorbije tien jaar een mooi parcours af met de groeiregio Azië als speerpunt. Het premie-inkomen steeg er op een 100 procentbasis van 335 miljoen euro in 2010 naar 24,3 miljard vorig jaar. Gezien de jonge bevolking blijft het potentieel er op lange termijn aantrekkelijk. Ageas trof in 2018 een bindende schikking voor 1,3 miljard euro met de voormalige Fortis-aandeelhouders. Het aandeel werd fors teruggeduwd in maart en reageerde negatief op het eerstekwartaalrapport. Nochtans lag de nettowinst op groepsniveau met 113 miljoen euro hoger dan de verwachte 90 miljoen (251,4 miljoen vorig jaar). Inclusief een meerwaarde van 310 miljoen euro op de terugkoop van achtergestelde kapitaaleffecten en een boekhoudkundige herwaardering bedroeg de nettowinst 451,6 miljoen euro. De winst van de levensverzekeringen daalde met 60 procent tot 89,1 miljoen euro (70 miljoen verwacht) en die van de niet-levensverzekeringen met 32 procent tot 23,9 miljoen. De impact van covid-19 op de verzekeringsactiviteiten bleef relatief beperkt. Het premie-inkomen daalde op 100 procentbasis met 7 procent tot 12 miljard euro. De inkomsten in de levensverzekeringen zakte met 9 procent tot 10 miljard euro, terwijl de niet-levensverzekeringen een toename met 10 procent kenden tot 1,9 miljard. Het eigen aandeel van het premie-inkomen viel met 8 procent terug tot 4,6 miljard, waarvan circa de helft in Azië werd gerealiseerd (2,3 miljard euro, een daling met 4%). De marktpositie is er robuust. 90 procent van de premies zijn periodiek en het aantal polisverlengingen ligt er hoog. De investeringsportefeuille daalde in het eerste kwartaal met 2,1 miljard euro tot 82,2 miljard. De combined ratio (de verhouding tussen de kosten en de netto verdiende premies) steeg op groepsniveau van 98,3 naar 99,7 procent. De onrust op de aandelenmarkten kostte 37 basispunten op de marge op producten met een gegarandeerde rente (tak21), die terugviel van 88 naar 56 basispunten. De marge voor Unit-linked-producten (tak23) klom van 18 naar 28 basispunten. Ageas paste de dividenduitkering van 2,65 euro bruto over het boekjaar 2019 aan na aanbevelingen van het Europese verzekeringsagentschap (EIOPA) en de Belgische Nationale Bank om dividendbetalingen uit te stellen tot minstens 1 oktober 2020 wegens de hoge onzekerheid door covid-19. Ageas betaalt op 4 juni een brutodividend van 0,27 euro per aandeel, met het voornemen om in het vierde kwartaal een tussentijds brutodividend uit te keren van 2,38 euro per aandeel. Ageas hield daarbij rekening met de vrij beschikbare cash (1,2 miljard euro) en de stevige solvabiliteit (Solvency II-ratio) van 193 procent op 30 april (ruim boven het doel van 175%). Daarnaast loopt het inkoopprogramma van eigen aandelen van 200 miljoen euro door. Intussen zijn 4,2 miljoen aandelen of 2,17 procent van de uitstaande aandelen ingekocht voor 176,5 miljoen euro. De jaarprognose van 850 à 950 miljoen euro nettowinst werd losgelaten door de grote onzekerheid door covid-19.ConclusieDat Ageas zijn Fortis-verleden definitief achter zich heeft gelaten, werkte de jongste twee jaar bevrijdend op het aandeel. Maar de covid-19-beurspaniek katapulteerde het aandeel eensklaps vier jaar terug, zonder aanzienlijk herstel sinds het dieptepunt in maart. We vinden dat overdreven gezien de onverminderde aanzienlijke blootstelling aan de groeiregio Azië en willen daarop inspelen in de voorbeeldportefeuille. Het aandeel noteert tegen minder dan 0,6 keer de boekwaarde.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 31,98 euroTicker: AGSN BBISIN-code: BE0974264930Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 6,3 miljard euroK/w 2019: 7,5Verwachte k/w 2020: 6Koersverschil 12 maanden: -26%Koersverschil sinds jaarbegin: -40%Dividendrendement: 8,3%