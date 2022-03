De Belgische verzekeraar Ageas kon dankzij een heel sterk vierde kwartaal 2021 in schoonheid afronden. De nettowinst steeg in het vierde kwartaal van 147 miljoen euro in 2020 naar 277 miljoen, een toename met 88 procent en ruim beter dan de consensusverwachting van 211 miljoen.

De levensverzekeringen droegen 201,3 miljoen euro bij aan de nettowinst (+40%) en de niet-levensverzekeringen 92,2 miljoen (+16%). De bruto premie-inkomsten (aandeel Ageas) stegen met 12 procent tot 3,78 miljard euro, waardoor ze op jaarbasis met 11 procent toenamen tot 16,1 miljard. Op vergelijkbare basis bedroeg de toename 6 procent. De nettowinst daalde in 2021 van 1,14 miljard euro naar 844,8 miljoen (-26%). In 2020 was er een eenmalige meerwaarde van 332 miljoen euro op de terugkoop van achtergestelde kapitaaleffecten. Zonder rekening te houden met de negatieve herwaardering van 100,6 miljoen euro op de Relative Performance Notes bedroeg de nettowinst 945 miljoen.

Het nettoresultaat van de verzekeringen steeg van 960 miljoen euro naar 1,07 miljard. België (-2% tot 400,4 miljoen euro) en Azië (+50% tot 402,7 miljoen) leverden de grootste winstbijdrage. De levensverzekeringen boekten 30 procent meer winst, van 569,5 miljoen euro in 2020 naar 742,4 miljoen, terwijl de niet-levensverzekeringen een terugval kenden met 16 procent, van 390,6 miljoen naar 327,7 miljoen. Vooral Azië leidde de dans, met een verachtvoudiging van de nettowinst in het vierde kwartaal tegenover 2020. Door het sterke eindejaar behaalde Ageas alle doelstellingen van het strategische plan Connect 21. De combined ratio, de verhouding tussen de kosten en de netto verdiende premies, steeg in 2021 weliswaar met 410 basispunten tot 95,4 procent, maar bleef onder de doelstelling van 96 procent. De marge op producten met gegarandeerde rente (tak21) steeg van 90 naar 99 basispunten. De marge op Unit-linked producten klom van 29 basispunten naar 35 basispunten (40 basispunten in het vierde kwartaal), in het midden van de doelstelling van 30 à 40 basispunten. Het brutodividend stijgt van 2,65 euro per aandeel naar 2,75 euro, of een bruto rendement van 6,7 procent. Dat komt overeen met een pay-outratio van de recurrente nettowinst van 52 procent, tegenover minstens 50 procent vooropgesteld in Connect 21. De winstgroei per aandeel moest in de periode van 2018 en 2021 jaarlijks tussen 5 en 7 procent toenemen. Uiteindelijk deed Ageas fors beter met een gemiddelde stijging met 11 procent. Tot slot haalde ook de solvabiliteit vlot de doelstelling van minimaal 175 procent. Voor 2022 verwacht Ageas een recurrente nettowinst van minstens 1 miljard euro. In het lopende inkoopprogramma van eigen aandelen van 150 miljoen euro werden al 2,05 miljoen aandelen ingekocht voor 88,5 miljoen euro, of 1,07 procent van de uitstaande aandelen. Het nieuwe strategische plan tot 2024 (Impact 24) mikt op een jaarlijkse toename van de winst per aandeel met 6 à 8 procent. Over die periode zal 1,5 à 1,8 miljard euro aan dividenden worden uitgekeerd, of een rendement van 6 à 8 procent. ConclusieHet aandeel Ageas is sinds de bekendmaking midden januari van de instap van de Belgische overheid in het kapitaal (6,3% overgenomen van het Chinese Ping An) bijna 20 procent teruggevallen. De instap nam de opflakkerende overnamespeculatie weg. Recenter speelt uiteraard de bezorgdheid omtrent Oekraïne. Anderzijds bewees het vierde kwartaal de enorme meerwaarde van de Aziatische activiteiten. In combinatie met de lage waardering, tegen 0,65 keer de boekwaarde (64,14 euro) en 7,5 keer de verwachte winst 2022 biedt de terugval een mooie (bij)koopkans.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 41,18 euroTicker: AGSN BBISIN-code: BE0974264930Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 7,87 miljard euroK/w 2021: 9Verwachte k/w 2022: 7,5Koersverschil 12 maanden: -17%Koersverschil sinds jaarbegin: -11%Dividendrendement: 6,7%