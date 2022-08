De Belgische verzekeraar Ageas bouwde in het tweede kwartaal verder op de goede jaarstart. De nettowinst verdubbelde ruimschoots tegenover het tweede kwartaal van vorig jaar, van 111 miljoen euro tot 291,6 miljoen. De nettowinst bedroeg na zes maanden 563,4 miljoen euro, 39 procent meer dan vorig jaar (406,7 miljoen) en ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van 499 miljoen. Zonder de herwaardering van de relative performance notes of RPN(i) was er een bescheiden daling met 2 procent tot 456 miljoen euro, waarvan 245,7 miljoen in het tweede kwartaal (169,1 miljoen in 2021).

Zowel België als Azië presteerde uitstekend in het tweede kwartaal met een respectieve winst van 123,2 miljoen euro (+37% tegenover het tweede kwartaal van 2021) en 122,3 miljoen (+122%). Na zes maanden levert België de grootste winstbijdrage (245 miljoen euro, +28%), gevolgd door Azië met 161,4 miljoen (-20%) en Europa met 94,8 miljoen (-2%). De cijfers omvatten een negatieve impact van 75 miljoen euro door de zware voorjaarsstormen, een eenmalige meerwaarde van 45 miljoen op de verkoop van de professionele verzekeringen aan nieuwe klanten in het Verenigd Koninkrijk en een negatieve impact van 16 miljoen door de hyperinflatie in Turkije.

De levensverzekeringen boekten in de eerste jaarhelft een nettowinst van 341 miljoen euro (+0,3%), terwijl de niet-levensverzekeringen de nettowinst licht zagen terugvallen met 0,7 procent tot 179,8 miljoen. De bruto premie-inkomsten (aandeel Ageas) klommen met 5 procent tot 8,96 miljard euro (+5% in het tweede kwartaal tot 3,99 miljard). De inkomsten van de levensverzekeringen namen met 4 procent toe tot 6,27 miljard euro (+3% in het tweede kwartaal tot 2,73 miljard), en de niet-levensverzekeringen boekten 7 procent groei tot 2,7 miljard (+9% tot 1,26 miljard). De verhouding tussen de kosten en de netto verdiende premies verbeterde in het tweede kwartaal van 94,3 procent vorig jaar tot 93 procent. Na zes maanden is er een toename van 93 procent tot 94,9 procent, inclusief een negatieve impact van 5 procent door de voorjaarsstormen. De marge op producten met gegarandeerde rente (tak21) steeg in het eerste semester van 86 naar 95 basispunten dankzij sterke cijfers in België. De marge voor tak23-producten steeg na zes maanden van 35 naar 39 basispunten (doel van 30 à 40 basispunten). De solvabiliteit (Solvency II-ratio) klom naar een sterke 221 procent, tegenover 197 procent eind 2021. De boekwaarde zakte door een daling van de ongerealiseerde winsten op de beleggingsportefeuille van 64,1 euro naar 49,1 euro per aandeel. De verzekeraar verwacht in 2022 de kaap te halen van 1 miljard euro nettowinst, zonder de herwaardering van de RPN(i). Het strategische plan tot 2024 legt de klemtoon op groei, onder meer door actief te worden in een vierde Europese kernmarkt, waardoor de vrije kasstromen minder zullen vloeien naar het terugkopen van eigen aandelen. Het vorige aandeleninkoopprogramma van 150 miljoen euro kocht 3,47 miljoen aandelen in (1,83% van de uitstaande aandelen). Wel trok Ageas op basis van de sterke eerste jaarhelft de ambities op om tot 2024 het dividend jaarlijks met 6 à 10 procent te verhogen, aan de bovenkant van de vooropgestelde cumulatieve uitkering tot 2024 van 1,5 à 1,8 miljard euro. In oktober wordt voor het eerst een interim-dividend van 1,5 euro per aandeel bruto uitgekeerd.ConclusieHet aandeel van Ageas blijft ondanks de sterke cijfers matig presteren. De hogere rentetarieven en turbulente aandelenmarkten drukten de boekwaarde. Tegen 7,5 keer de verwachte winst 2022 en 0,84 keer de boekwaarde is de waardering heel aantrekkelijk. We blijven mikken op een aanzienlijk koersherstel de komende twaalf tot achttien maanden richting de boekwaarde.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 41,11 euroTicker: AGSN BBISIN-code: BE0974264930Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 7,8 miljard euroK/w 2021: 9Verwachte k/w 2022: 7,5Koersverschil 12 maanden: -5%Koersverschil sinds jaarbegin: -11%Dividendrendement: 6,7%