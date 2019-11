De koers van Ageas bereikte onlangs het hoogste niveau in het post-Fortis-tijdperk, ondersteund door de goede operationele resultaten, de sterke focus op aandeelhouderswaarde en de grote blootstelling aan de groeimarkt Azië.

De Belgische verzekeraar Ageas presteerde beter dan verwacht in het derde kwartaal. De nettowinst klom met 27 procent tegenover vorig jaar, tot 271,3 miljoen euro. Dat was beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 259 miljoen. Na negen maanden is de nettowinst opgelopen tot 877 miljoen euro, of 34 procent meer dan in 2018. Omgerekend per aandeel bedraagt de toename zelfs 37 procent, van 3,32 euro naar 4,54 euro.

