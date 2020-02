De structurele groei in Azië, de solide prestaties in België, de inkoop van eigen aandelen en het aantrekkelijke dividendrendement ondersteunen het aandeel van Ageas.

Het zag ernaar uit dat Ageas in 2019 voor het eerst een nettowinst van meer dan 1 miljard euro zou boeken. Na negen maanden was de nettowinst opgelopen tot 877 miljoen euro. Dat was 34 procent meer dan in dezelfde periode in 2018. Maar het vierde kwartaal ontgoochelde met een nettowinst van 101,9 miljoen euro, een daling met 34 procent tegenover het vierde kwartaal van 2018 en aanzienlijk onder de gemiddelde analistenverwachting van 138 miljoen euro. Daardoor strandde de nettojaarwinst alsnog op 979,2 miljoen. Dat cijfer is wel een record en een toename met 21 procent tegenover 2018 (809,1 miljoen euro). Omgerekend per aandeel steeg de nettowinst met 24 procent tot 5,09 euro. Het mindere vierde kwartaal is te wijten aan een effect van 106 miljoen euro op de RPN(i)-verplichting, een louter boekhoudkundige waardering van een financieel instrument uit het Fortis-verleden die elk kwartaal wordt aangepast op basis van de koersevolutie van het aandeel en een in aandelen converteerbare en achtergestelde obligatielening. De positieve herwaardering van 105,9 miljoen euro na negen maanden werd daarmee op jaarbasis geneutraliseerd.Ageas presteerde opnieuw zwak in het Verenigd Koninkrijk. Bovengemiddelde schadeclaims en de sterke concurrentie in autoverzekeringen drukten de nettowinst in het vierde kwartaal met 89 procent tot 2,8 miljoen euro en op jaarbasis met 21 procent tot 68,7 miljoen euro. Positief is wel dat de brutopremie-inkomsten uitbodemen (+1% tot 402 miljoen euro in het vierde kwartaal, -3% op jaarbasis) dankzij het herstel van de woningverzekeringen.De problemen in het Verenigd Koninkrijk waren de belangrijkste verklaring voor de daling van de nettowinst uit de niet-levensverzekeringen met 32 procent tot 59,8 miljoen euro in het vierde kwartaal, en de daling met 9 procent op jaarbasis tot 261,9 miljoen. De nettowinst uit levensverzekeringen verviervoudigde tot 173,6 miljoen euro, vooral dankzij solide prestaties in België en Azië en een positief verschil in meerwaarde van 124 miljoen in Azië, al bleef dat cijfer onder de gemiddelde verwachting (187,9 miljoen). Op jaarbasis steeg de nettowinst uit levensverzekeringen met 65 procent tot 840,7 miljoen euro. De totale brutopremie-inkomsten van Ageas stegen op jaarbasis met 4 procent (+2% in het vierde kwartaal), aangedreven door de sterke groei in Azië (+16%) en België (+8%). De combined-ratio, de verhouding tussen de kosten en de netto verdiende premies, steeg van 94,3 naar 95 procent. De marge op producten met een gegarandeerde rente (tak21) stabiliseerde op 88 basispunten (doelstelling van 85 à 95 basispunten), en de marge op Unit-linked-producten (tak23) verbeterde van een lage 25 basispunten in 2018 naar 28 basispunten, onder de beoogde 30 à 40 basispunten. De solvabiliteit (Solvency II-ratio) klom van 215 naar 217 basispunten, ruim boven het minimum van 175 procent. Ageas ontving in 2019 een record van 632,4 miljoen euro aan dividenden van zijn dochterbedrijven (+1,6% tegenover 2018). Dat is voldoende om het dividend en de aandeleninkoopprogramma's volledig te financieren (600 miljoen in 2019). In lijn met het nieuwe dividendbeleid wordt de helft van de nettowinst uitgekeerd, waardoor het brutodividend stijgt van 2,2 tot 2,65 euro per aandeel.ConclusieWe verwelkomen de terugval van het aandeel na een sterke periode. De onzekerheid op korte termijn is nog groot door de te verwachten impact van het coronavirus, maar de structurele groei in Azië en de solide prestaties in België zorgen voor steun, net zoals de aanhoudende inkoop van eigen aandelen en het aantrekkelijke dividendrendement. We verhogen het advies.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 44,62 euroTicker: AGSN BBISIN-code: BE0974264930Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 8,85 miljard euroK/w 2019: 9Verwachte k/w 2020: 10Koersverschil 12 maanden: +3%Koersverschil sinds jaarbegin: -16%Dividendrendement: 5,9%