Na een initiële daling reageerde het aandeel van Ageas positief op de beter dan verwachte derdekwartaalresultaten. De nettowinst bedroeg 161,1 miljoen euro, een daling met 20,5 procent tegenover het derde kwartaal van vorig jaar (202,7 miljoen), maar ruim beter dan de analistenverwachting van 99 miljoen. Na negen maanden bedraagt de nettowinst 567,8 miljoen euro, een daling met 43 procent vergeleken met 2020 (993,7 miljoen). Vorig jaar was er wel een eenmalige meerwaarde van 332 miljoen euro door een tender op achtergestelde kapitaaleffecten. De verzekeringswinst scoorde na negen maanden een sterke 777 miljoen euro, tegenover 737,1 miljoen vorig jaar. In het derde kwartaal steeg de nettowinst met 3,7 procent tot 255,4 miljoen euro, met dank aan bijna een verdubbeling in de tak levensverzekeringen, van 116,3 miljoen tot 201 miljoen euro, en 541,1 miljoen na negen maanden (+27%). Bij de niet-levensverzekeringen was er een terugval met 58 procent tot 54,4 miljoen euro. De achterstand na negen maanden is opgelopen tot 27 procent, van 311,1 miljoen naar 235,5 miljoen euro. De kostprijs na de herverzekering en na belastingen van de hevige overstromingen in juli in België en het Verenigd Koninkrijk is opgetrokken van 55 tot 70 miljoen euro. Daarnaast normaliseerden de schadegevallen door verkeersongevallen tegenover de pandemiegedreven lage cijfers in 2020. Heel positief is de toename van de bruto premie-inkomsten na negen maanden met 11 procent tot 12,35 miljard euro. In het derde kwartaal was er stijging van 13 procent tot 3,8 miljard. De vergelijkbare groei bedroeg 5 procent. De combined ratio, de verhouding tussen de kosten en de netto verdiende premies, bedroeg op groepsniveau een sterke 95,2 procent, inclusief de negatieve impact van de overstromingen (-5%). Vorig jaar bedroeg de ratio na negen maanden 90 procent. De marge op producten met een gegarandeerde rente (tak21) klom van 79 basispunten vorig jaar naar 96 basispunten (117 punten in het derde kwartaal), terwijl die voor tak23-producten steeg van 28 naar 34 basispunten (31 punten in het derde kwartaal). De solvabiliteit (Solvency II-ratio) zakte in het voorbije kwartaal van 196 procent naar een lager dan verwachte 187 procent (196% eind 2020). Hoewel dat niet verontrustend is tegenover de minimumdoelstelling van 175 procent, schuilde daarin de belangrijkste reden voor de initiële negatieve koersreactie. Ondanks de sterke cijfers bleef de verwachte jaarwinst op 850 tot 950 miljoen euro. CEO Hans De Cuyper verwacht alle doelstellingen van het strategische plan tot 2021 - Connect21 - te halen. Daarmee is Ageas helemaal klaar om het eerder dit jaar wat lauw onthaalde strategische plan tot 2024 - Impact24 - aan te vangen. Centraal staat de groei van de winst per aandeel met gemiddeld 6 tot 8 procent, tegenover 5 tot 7 procent in Connect21, op basis van een winstdoelstelling van 1,1 tot 1,2 miljard euro tegen 2024. Over die periode zal 1,5 tot 1,8 miljard euro aan dividenden worden uitgekeerd. Dat is een rendement van 6 tot 8 procent. Vermits Ageas actief wil worden in een vierde Europese kernmarkt, is een jaarlijks inkoopprogramma van eigen aandelen niet vanzelfsprekend. Sinds de start van het inkoopprogramma voor 150 miljoen euro in september, zijn 877.559 aandelen ingekocht (0,46% van het aantal uitstaande aandelen) voor in totaal 36,4 miljoen euro. ConclusieHet aandeel veerde vorige week op na een analistenrapport die een mogelijke overname door BNP Paribas naar voren schoof. Het aandeel blijft koopwaardig (rating 1B) waarbij we tegen eind 2022 mikken op een koers in de buurt van de boekwaarde (61,79 euro op 30 september). Advies: KoopwaardigRisico: GemiddeldRating: 1BKoers: 47,90 euroTicker: AGSN BBISIN-code: BE0974264930Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 9,2 miljard euroK/w 2020: 7,1Verwachte k/w 2021: 9,8Koersverschil 12 maanden: +15,6%Koersverschil sinds jaarbegin: +8%Dividendrendement: 5,5%