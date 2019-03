Agfa-Gevaert gaat op zoek naar onontgonnen waarde

Christian Reinaudo, de CEO van Agfa-Gevaert, vraagt zijn aandeelhouders nog even geduld. Eindelijk is afscheid genomen van het oude Agfa, dat in een straatje zonder einde zat met zijn eindeloze herstructureringen, zijn eenzame gevecht met krimpende activiteiten, zijn hoge pensioenschulden en zijn onvermogen om de aandeelhouders te vergoeden. De resultaten van 2018 toonden dat nogmaals aan. De omzet daalde met ruim 6 procent en de marge daalde op het niveau van de recurrente bedrijfswinst van 8,8 naar 7,3 procent. Onderaan de streep was er zelfs een nettoverlies van 28 miljoen euro door een herstructureringsfactuur van 66 miljoen euro. Agfa trekt met een nieuwe structuur een streep onder dat verleden, maar op de vruchten van die nieuwe aanpak is het nog even wachten. Zodra het stof van de groot...