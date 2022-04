De cijfers over 2021 zijn relatief goed in moeilijke omstandigheden.

Voor een bedrijf in volle transformatie hielden de resultaten van Agfa-Gevaert in 2021 mooi stand. De stijgende inputkosten, zoals hogere prijzen voor aluminium en zilver, werden gecounterd met prijsverhogingen en een strikte kostencontrole. De rendabiliteit werd verder ondersteund door een flinke winstsprong in de healthcare-divisie. Dat leverde een stijging van de omzet met 3 procent op, een stijging van de bedrijfscashflow met 5 procent tot 104 miljoen euro en een toename van de bedrijfswinst met 17 procent tot 42 miljoen euro. Dat zijn relatief goede cijfers in moeilijke omstandigheden. Door de onvermijdelijke herstructuringskosten, 33 miljoen euro dit jaar, sloot het bedrijf het jaar toch af met een nettoverlies van 14 miljoen euro. Voor dit jaar verwacht het management meer van hetzelfde. De inflatiedruk, gevoed door hogere grondstofkosten en hogere loonkosten, zal doorzetten, waarop Agfa reageert met verdere prijsverhogingen. Agfa verwacht dit jaar in alle divisies een stijging van de omzet. Voor de winstgevendheid is opnieuw een sleutelrol weggelegd voor de healthcare-divisie. Ook de eeuwige herstructurering gaat per definitie voort, wat de groep in staat moet stellen om vanaf 2023 de kosten verder te verlagen.Vorig jaar was de radiologiedivisie met 37,7 miljoen euro nog altijd de hofleverancier van de bedrijfswinst. De winst stond in 2021 echter fel onder druk door een moeilijke verkoop van medische film in China. De verkoop van directe radiografie-oplossingen leed onder het uitstel van investeringen door de ziekenhuizen in de nasleep van de coronapandemie. Dit jaar zou de omzet moeten stabiliseren bij vergelijkbare marges. De healthcare-divisie ontpopte zich wel verder als de winstmotor van de groep, met een stijging van de bedrijfswinst met 50 procent tot 21,6 miljoen euro. Een stevig orderboek legt de basis voor een verdere stijging van de omzet, terwijl het bedrijf de volgende jaren mooie winstmarges in die divisie verwacht.Ook de divisie print & chemicals heeft goede toekomstperspectieven, maar kampt op korte termijn met de stijging van de grondstofkosten, die in de marge bijten ondanks de prijsverhogingen. Met een bedrijfswinst van 7,4 miljoen euro in 2021 is de divisie ook nog te klein om de koers vooruit te stuwen. Op langere termijn rekent Agfa onder meer op een stijgende verkoop van Zirfon, een membraan dat toepassing vindt in de productie van groene waterstof. De printbusiness werd versterkt met de overname van het Britse Inca Digital Printers. Tot slot kon de grafische divisie de schade beperken vorig jaar. Het bedrijfsverlies werd gemilderd van 21,9 miljoen euro in 2020 naar 6 miljoen euro vorig jaar. De omzet herstelde dankzij prijsverhogingen en een aantrekkende vraag, terwijl de marge werd verdedigd met kostenbesparingen.Ondertussen geniet Agfa van een kleine opsteker in de vorm van stijgende rentevoeten, die helpen om de pensioenlasten te dekken. De nettopensioenverplichtingen bedragen nog 670 miljoen euro, goed voor een cashuitgave van 55 miljoen euro dit jaar. Voor beleggers wordt het pensioenverhaal steeds minder een struikelblok.ConclusieHet bedrijf weet zich te redden in moeilijke omstandigheden. Stijgende kosten zullen de resultaten achtervolgen, maar de marges worden verdedigd door een hogere omzet, kostenbesparingen en een stevige rendabiliteit van de healthcare-divisie. De waardering is wat opgelopen, met een ondernemingswaarde die 9 keer de bedrijfscashflow bedraagt. We behouden het houden-advies.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BVerschenen op insidebeleggen.be op Koers: 3,86 euroTicker: AGE:BBISIN-code: BE0003755692Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 610 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +5%Koersverschil sinds jaarbegin: -3,5%Dividendrendement: -