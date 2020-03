Een kleine wijziging van de productieprognoses heeft beleggers uit het aandeel van de Canadese mijnbouwer gejaagd. Dat is een mooie kans.

Het Canadese Agnico-Eagle Mines (AEM) noteert de afgelopen jaren consistent met een waarderingspremie tegenover het sectorgemiddelde. Die dankte het aan de kwaliteit van zijn activa en de ligging in locaties met een hoge politieke stabiliteit en rechtszekerheid. Maar ook goede activa zijn niet immuun voor operationele tegenslagen, ondervond AEM. Een premiumwaardering maakt dat niets fout mag lopen. Een kleine neerwaartse productiebijstelling duwde koers ruim 15 procent lager. De gouddelver bracht vorig jaar twee nieuwe mijnen in productie in het Meadowbank-complex in de Canadese provincie Nunavut. Bij de Amaruq-mijn ontstonden problemen, waardoor niet de volledige capaciteit kon worden benut. Het gaat om een tijdelijk probleem. Bij La Ronde in Québec, de grootste mijn van de groep, moest het mijnplan worden gewijzigd na ongewone seismische activiteit bij een deel van de mijn. De productie in het getroffen gedeelte zal pas eind maart of begin april weer opstarten. Beide gebeurtenissen hadden een impact op de productiekosten in het vierde kwartaal en op de prognose voor 2020. De periode tussen oktober en december was nochtans een recordkwartaal voor AEM. De omzet steeg met 40 procent op jaarbasis naar 753 miljoen dollar, dankzij een hogere output en gestegen goudprijzen. AEM ontving in het vierde kwartaal gemiddeld 1489 dollar per troy ounce verkocht goud, tegenover 1235 dollar een jaar eerder. Gezien de recente evolutie van de goudprijs zal dat cijfer in het lopende kwartaal nog oplopen. De productie steeg met iets meer dan 20 procent naar bijna 495.000 troy ounce. Door de operationele problemen zijn de productiekosten in het vierde kwartaal wel toegenomen naar gemiddeld 1039 dollar per troy ounce, tegenover 903 dollar in het derde kwartaal en 852 dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Het goede nieuws is dat die kosten in principe niet meer zullen stijgen. AEM beschikt over negen operationele mijnen verdeeld in een noordelijke (Noord-Amerika en Finland) en een zuidelijke (Mexico) divisie. Nu de twee mijnen van het Meadowbank-complex operationeel zijn, zullen de kapitaaluitgaven flink afnemen. Voor 2020 wordt nog 740 miljoen dollar begroot, tegenover bijna 900 miljoen dollar vorig jaar. Het effect van de lagere kapitaaluitgaven was al in de tweede helft van 2019 merkbaar. Er was een positieve vrije kasstroom van 158,2 miljoen dollar. In 2019 produceerden de mijnen van de groep gezamenlijk 1,78 miljoen troy ounce goud en bedroegen de productiekosten gemiddeld 938 dollar. De prognose voor 2020 werd licht verlaagd van 1,9 tot 2 miljoen naar 1,875 miljoen troy ounce. Het zwaartepunt van de productie zal in de tweede jaarhelft liggen en ook de kosten zullen dalen naarmate het jaar vordert. Gemiddeld stelt het bedrijf 975 tot 1025 dollar per troy ounce voorop. De cashpositie is in de tweede helft van 2019 voort opgebouwd tot 414 miljoen dollar. Daarnaast beschikt AEM nog over een kredietlijn van 1,2 miljard dollar. De nettoschuld is gedaald naar 1,3 miljard dollar. Daarvan vervalt 360 miljoen dollar in april, maar het is nog niet duidelijk of AEM die zal aflossen of herfinancieren. Het kwartaaldividend is verhoogd van 17,5 naar 20 dollarcent per aandeel.ConclusieDe zware correctie na de kwartaalcijfers is een mooie kans om AEM met een korting binnen te halen. De neerwaartse productiebijstelling is beperkt en bovendien gaat het niet om verloren maar om uitgestelde productie. De basiskwaliteiten blijven intact: een sterk management en activa van hoge kwaliteit, gekoppeld aan een interessante pijplijn met nieuwe projecten en gezonde financiën. Met het oog op hogere kasstromen blijven we bij ons positieve advies voor AEM.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 48,50 dollarTicker: AEM USISIN-code: CA0084741085Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 11,7 miljard dollarK/w 2019: 26Verwachte k/w 2020: 30Koersverschil 12 maanden: +16%Koersverschil sinds jaarbegin: -19%Dividendrendement: 1,7 %