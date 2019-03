Agressieve aandeleninkopen duwen winst Cisco Systems hoger

Na een moeilijke periode knoopte Cisco Systems vorig boekjaar opnieuw aan met omzetgroei. Cisco werd groot als leverancier van hardware en aanverwante diensten die de ruggengraat van grote netwerken vormen. Maar ook die markt is geëvolueerd naar een hoger aandeel van software en beveiliging. Cisco kan nog altijd profiteren van een grote geïnstalleerde basis: veel netwerken van bedrijven, telecomoperatoren en overheidsdiensten gebruiken de routers en de switches van Cisco. Daarom is Infrastructure Projects nog altijd de grootste afdeling, met een bijdrage van 57 procent aan de groepsomzet. In het productenaanbod zijn de afdelingen Applicaties en Beveiliging een stuk kleiner. De dienstenafdeling levert iets meer dan een kwart van de omzet.

