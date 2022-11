Ahold Delhaize blijft ook in moeilijke macro-economische omstandigheden de goede resultaten aan elkaar rijgen. Met dank aan zijn sterke aanwezigheid in de Verenigde Staten.

Ahold Delhaize gaat onverstoorbaar verder op het elan van de voorbije kwartalen. Terwijl de winstgevendheid van de Europese distributeurs onder druk staat, gekneld tussen de stijgende kosten en de spaarzame consument, rijgt Ahold Delhaize de fraaie kwartaalresultaten aan elkaar. Dat dankt het aan zijn sterke aanwezigheid in de Verenigde Staten, waar de consument het minder laat afweten. De aanhoudend sterke Amerikaanse arbeidsmarkt ondersteunt de koopkracht van de Amerikaanse gezinnen, die ook minder dan in Europa gebukt gaan onder hoge aardgas- en elektriciteitsprijzen. Het is wel afwachten in welke mate de Amerikaanse centrale bank de economie moet afkoelen om de inflatie onder controle te krijgen.Intussen bakt Ahold zoete broodjes in de Verenigde Staten, nog geholpen door de sterke dollar. In de Verenigde Staten steeg de vergelijkbare omzet met 8,2 procent in het derde kwartaal, wat de basis legde voor een verdere klim van de onderliggende marge tot een fraaie 5 procent. Tekenend is het succes van Food Lion, dat de onderliggende verkoop tien jaar lang elk kwartaal zag stijgen. Het merk weet de klanten te overtuigen met een gezond voedingsaanbod tegen betaalbare prijzen. Ook de omnichannelstrategie lijkt te werken. "De klant koopt wanneer hij wil en waar hij wil", zegt CEO Frans Muller. De onlineverkoop van dagelijkse boodschappen steeg op groepsniveau met 17 procent.In Europa is het lastiger om de marges te verdedigen en moet Ahold Delhaize tevreden zijn met een onderliggende marge van 3,4 procent, tegenover nog 4,3 procent in dezelfde periode vorig jaar. Tegenover het vorige kwartaal is de marge wel lichtjes gestegen. De hoge energieprijzen en de snel stijgende lonen blijven de marges echter bestoken. Ahold Delhaize probeert de aankoopinflatie te beperken door pittig te onderhandelen met de leveranciers, wat kan leiden tot lege rekken als er geen akkoord wordt gevonden. Het zwakke consumentenvertrouwen maakt ook het leven van dochterbedrijf bol.com lastiger. Toch kon het onlinewinkelplatform een omzetstijging met 5,6 procent rapporteren bij een lichte stijging van het marktaandeel. Ahold Delhaize wacht betere tijden af om de waardecreatie bij bol.com te verzilveren via een beursgang.Op groepsniveau leverde het samenspel van de Amerikaanse en Europese activiteiten in het derde kwartaal een omzet op van 22,4 miljard euro, wat 20 procent meer is dan in dezelfde periode vorig jaar, en 3 procent meer dan verwacht. Zonder de stijging van de dollar dikte de omzet met 9,1 procent aan. De onderliggende bedrijfsmarge landde op 4 procent, pal op het historische gemiddelde van de groep. Die marge toont nogmaals aan dat het bedrijf bestand is tegen de moeilijke macro-economische omgeving. De fraaie derdekwartaalcijfers laten het management zelfs toe de vooruitzichten voor heel 2022 voor de derde keer dit jaar te verhogen. De onderliggende winst per aandeel zou met minstens 10 in plaats van 5 procent toenemen. Het dividend zal die toename van de winst volgen, terwijl de aanhoudende creatie van vrije cashflow het management de kans geeft om ook in 2023 voor 1 miljard euro eigen aandelen in te kopen, goed voor ongeveer 3 procent van de uitstaande aandelen.Ahold Delhaize blijft ook in moeilijke macro-economische omstandigheden de goede resultaten aan elkaar rijgen. Het risico op een minder zachte landing van de Amerikaanse economie kan een schaduw werpen over de resultaten in 2023, maar daartegenover staat een aantrekkelijke waardering. Beleggers betalen slechts 12 keer de verwachte winst voor 2023 en de ondernemingswaarde bedraagt slechts 5,5 keer de bedrijfscashflow. Koopwaardig dus. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 27,8 euroTicker: ADISIN-code: NL0011794037Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 29 miljard euroK/w 2021: 14Verwachte K/w 2022: 12Koersverschil 12 maanden: -10%Koersverschil sinds jaarbegin: -9%Dividendrendement: 3,5%