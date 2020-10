De supermarktketen boekte al stevige resultaten, maar de coronapandemie gaf de cijfers een extra zweepslag.

Ahold Delhaize heeft zich tijdens de coronacrisis ontpopt als een veilige haven voor beleggers. De supermarktketen boekte al stevige resultaten, maar de coronapandemie gaf de cijfers een extra zweepslag, omdat mensen veel minder buitenshuis eten. In het tweede kwartaal steeg de groepsomzet met 17,1 procent, met de voor de groep zeer belangrijke Amerikaanse markt als belangrijkste motor. In de Verenigde Staten steeg de omzet in het tweede kwartaal met 20,6 procent. Food Lion is het snelst groeiende merk en boekte voor het 31ste kwartaal op rij een vergelijkbare omzetgroei. De keten plukt volop de vruchten van een opfrissing die de voorbije jaren gebeurde, met focus op verse producten en een netwerk van winkels op gunstige locaties. Ahold Delhaize heeft 62 winkels overgenomen van Southeastern Grocers, die worden omgevormd tot Food Lion-winkels. De coronacrisis zet ook een turbo op de onlineverkoop. Die steeg in het tweede kwartaal met 77 procent. Over hele jaar zal de onlineverkoop met 55 procent stijgen, naar 7 miljard euro. Die kaap bereikt de groep een jaar vroeger dan gepland. De Beneluxdochter bol.com zag de omzet met 65 procent stijgen. De groep verwacht dat de verhoogde investeringen in de capaciteit om online en omnichannel te verkopen, leiden tot een groter marktaandeel in de portefeuille van de consument. Zo breidt de groep in de VS het aantal 'click & collect'-afhaalpunten uit tot meer dan 1100 tegen eind dit jaar. Ahold Delhaize heeft als een van de eerste klassieke distributeurs ingezet op de digitalisering, waardoor het bedrijf goed geplaatst is om in te spelen op het gewijzigde aankoopgedrag van de consument.Voor beleggers in de distributie zijn stijgende omzetcijfers altijd goed nieuws. Omdat de omzet verdiend wordt op een relatief vaste kostenbasis, zet een omzetstijging een grote hefboom op de winst. Bij Ahold Delhaize is dat niet anders, ondanks de hogere kosten die gepaard gaan met de coronaveiligheid van de winkels en de klanten. De bedrijfswinst steeg in het tweede kwartaal met 78 procent, tot 1 miljard euro. Dat is ongeveer de helft meer dan verwacht. De onderliggende bedrijfsmarge op groepsniveau steeg in het tweede kwartaal met 1,7 procentpunt, tot 5,3 procent, wat een spectaculaire stijging is.Het management verhoogt de verwachtingen voor dit jaar. Over het hele jaar zal de onderliggende winstmarge hoger zijn dan vorig jaar, hoewel de stijging van de omzet in deze tweede jaarhelft zal afvlakken. De winst per aandeel zal met ruim 20 procent stijgen, tegenover de eerdere verwachting van minder dan 10 procent. De vrije cashflow zou dit jaar stijgen tot 1,7 miljard euro, hoewel de groep later dit jaar voor 583 miljoen dollar een pensioenplan afkoopt bij haar Amerikaanse dochter Stop & Shop. Die hoge vrije cashflow is uitstekend nieuws voor de aandeelhouders, omdat dat kan gaan naar de vergoeding van de aandeelhouders, via een dividend en de inkoop van eigen aandelen. Het lopende inkoopprogramma voor 2020 ter waarde van 1 miljard euro zit op schema. Het interim-dividend over de eerste helft van het jaar wordt opgetrokken tot 0,5 euro per aandeel, goed voor 40 procent van de onderliggende nettowinst. De balans is stevig, met een nettoschuldgraad van ongeveer 2 keer de bedrijfscashflow. ConclusieDe coronacrisis heeft de sterke prestaties van Ahold Delhaize een extra zweepslag gegeven. Vooral de aantrekkelijke generatie van vrije cashflow wordt nog onvoldoende naar waarde geschat. De waardering blijft met een koers-winstverhouding van 12 en een ondernemingswaarde van 7 keer de bedrijfscashflow zeer schappelijk voor een bedrijf met deze resultaten en beperkt risicoprofiel. Het aandeel blijft daarom koopwaardig. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 25,05 euroTicker: ADISIN-code: NL0011794037Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 27,8 miljard euroK/w 2019: 13Verwachte K/w 2020: 12Koersverschil 12 maanden: +9%Koersverschil sinds jaarbegin: +12%Dividendrendement: 4%