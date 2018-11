Ahold Delhaize blijft een kaskoe

De aandeelhouders van Ahold Delhaize krijgen niet alleen hun jaarlijks dividend, ze worden ook elke beursdag voor gemiddeld 10 miljoen euro vergoed. Het bedrijf is bezig voor 2 miljard eigen aandelen in te kopen, goed voor een kleine 10 procent van de uitstaande aandelen. Dat programma is voor 90 procent afgerond en ondersteunt de winst per aandeel. De kans is vrij groot dat Ahold Delhaize een nieuw inkoopprogramma lanceert, omdat de kasstromen royaal blijven en de schuldgraad zeer laag blijft. Het belangrijkste argument voor een belegging in Ahold is de vaststelling dat het bedrijf een kaskoe is en blijft.

