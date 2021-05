Naar goede gewoonte sijpelen de sterke resultaten relatief vlot door naar de aandeelhouders.

Het door corona gewijzigde consumptiegedrag blijft Ahold-Delhaize geen windeieren leggen. In het eerste kwartaal pakte de distributeur opnieuw uit met sterke resultaten, die de verwachtingen ruim overtroffen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2020, het eerste kwartaal van de pandemie en de bijbehorende lockdowns, steeg de vergelijkbare omzet met 5,8 procent tot 18,6 miljard euro. De onderliggende marge en de bedrijfswinst zetten wel een stapje terug, wat niet onlogisch is. Vooral op de belangrijke Amerikaanse markt zorgde de combinatie van een stijgende verkoop en nog beperkte extra coronakosten voor een aanzienlijke stijging van de winstgevendheid in het eerste kwartaal van 2020. Nu was de omzetstijging beperkt, terwijl de coronakosten relatief hoog blijven. De onderliggende marge daalde daardoor naar een nog altijd knappe 4,6 procent, zeker in vergelijking met de concurrentie en met de eigen precoronamarges. Het samenspel van omzet en marge leverde in het eerste kwartaal 0,54 euro winst per aandeel op, ook ruim boven de verwachting van 0,48 euro. Het management trekt de verwachtingen voor 2021 op. In vergelijking met 2019, het laatste jaar zonder corona, zal de winst per aandeel dit jaar met 10 tot 15 procent stijgen, in plaats van met 5 tot 10 procent. De onderliggende winstmarge zou minstens 4 procent bedragen.In vergelijking met 2020 zal de winst per aandeel licht dalen door een verdere normalisatie van de economie en het consumptiegedrag. Toch valt te verwachten dat Ahold Delhaize een stevige stijging van de omzet en de winst kan vasthouden in vergelijking met het precovidjaar 2019. Het rekent daarvoor op een versterkt online-aanbod. Dit jaar investeert het onder meer in een verhoging van zijn onlinecapaciteit met 30 procent in de VS en 20 procent in Europa. In Nederland neemt Ahold Delhaize een nieuw distributiecentrum voor de thuislevering van boodschappen in gebruik, en breidt het het aanbod van thuisleveringen uit. Het investeert ook flink om de efficiëntie van die omnichannelaanpak te verhogen. Voor de distributeurs komt het erop aan om het raderwerk achter de leveringen, via de winkels of online, zo gesmeerd mogelijk te laten verlopen. Daar ligt de volgende jaren de sleutel om de winstmarges te verdedigen, want het online-aandeel in de verkoop zal toenemen. In het eerste kwartaal verdubbelde de onlineverkoop bij Ahold Delhaize. Over heel 2021 verwacht het bedrijf een stijging met 40 procent in plaats van de eerder verwachte 30 procent. Bij het dochterbedrijf bol.com verwacht het 5,5 miljard in plaats van 5 miljard euro omzet, bij een positief bedrijfsresultaat.Naar goede gewoonte sijpelen de sterke resultaten relatief vlot door naar de aandeelhouders. Dankzij de generatie van vrije cashflow kan Ahold Delhaize het dividend verhogen en eigen aandelen inkopen zonder de balans te verzwakken. Voor dit jaar verwacht het management een vrije cashflow van 1,6 miljard. Over de periode 2019-2021 zal het bedrijf 5,6 miljard euro vrije cashflow verdiend hebben, wat best indrukwekkend is op een beurskapitalisatie van 25 miljard. Het dividend stijgt naar 0,9 euro per aandeel, en er worden dit jaar voor 1 miljard euro eigen aandelen ingekocht.ConclusieAhold Delhaize gaat door op het positieve elan van de voorbije kwartalen. Als de pandemie grotendeels voorbij is, zullen de resultaten een stapje terug doen, maar dankzij een sterke onlinemarktpositie kan een deel van de winstsprong sinds 2019 vastgehouden worden. De waardering blijft met een koers-winstverhouding van 12 en een dividendrendement van 3,8 procent aantrekkelijk. We behouden het koopadvies.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 24,14 euroTicker: ADISIN-code: NL0011794037Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 25 miljard euroK/w 2020: 12Verwachte K/w 2021: 12Koersverschil 12 maanden: +7%Koersverschil sinds jaarbegin: +8%Dividendrendement: 3,8%