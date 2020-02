Ahold Delhaize blijft aantrekkelijke vrije cashflows combineren met een lichte maar aanhoudende stijging van de winst per aandeel.

Met een stevige eindspurt in het vierde kwartaal zette Ahold Delhaize een punt achter een fraai 2019. De omzet en de onderliggende bedrijfswinst klopten de verwachtingen in de laatste drie maanden van het jaar, waardoor de distributeur zijn beloftes voor 2019 inloste. De vrije cashflow klokte af op 1,8 miljard euro en de onderliggende winst per aandeel steeg met 8,4 procent, ruim boven de beloofde stijging met een kleine 5 procent.

...

Met een stevige eindspurt in het vierde kwartaal zette Ahold Delhaize een punt achter een fraai 2019. De omzet en de onderliggende bedrijfswinst klopten de verwachtingen in de laatste drie maanden van het jaar, waardoor de distributeur zijn beloftes voor 2019 inloste. De vrije cashflow klokte af op 1,8 miljard euro en de onderliggende winst per aandeel steeg met 8,4 procent, ruim boven de beloofde stijging met een kleine 5 procent. Dit jaar gaat de groep door op dat elan. De onderliggende winstmarge zou op hetzelfde niveau blijven als in 2019, maar een milde omzetstijging en een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen moet helpen de winst per aandeel 5 procent hoger te tillen. Het management verwacht, ondanks een stevig investeringsprogramma, een vrije cashflow van ongeveer 1,5 miljard euro, wat de groep de mogelijkheden geeft het dividend te verhogen en aandelen in te kopen. Het management benadrukt de stabiliteit van de goede gang van zaken door het dividend met 8,6 procent te verhogen tot 0,76 euro per aandeel. Het keert op die manier 44 procent van de onderliggende winst uit via een dividend, wat niet overdreven veel is.De resultaten van Ahold Delhaize staan of vallen met de prestaties in de Verenigde Staten. Die regio is goed voor zo'n 60 procent van de groepswinst. In het vierde kwartaal steeg de vergelijkbare omzet met 2,7 procent, wat iets beter was dan verhoopt, maar de onderliggende winstmarge daalde van 4,7 naar 4,3 procent. Het bedrijf wijst naar moeilijke marktomstandigheden en extra merkinvesteringen - lees: prijsverlagingen - bij zijn dochterbedrijf Stop & Shop. Die keten wordt bijgespijkerd, wat de eerste resultaten oplevert in de vorm van een stabiliserende omzet. Dit jaar krijgen nog 65 winkels van Stop & Shop een opfrissing. Zodra de problemen bij Stop & Shop onder controle zijn, moet de marge in de Verenigde Staten herstellen. De vlaggenschepen Food Lion en Hannaford liggen mooi op koers. Het bedrijf investeert in een efficiëntere distributie die een vlotte bevoorrading van fysieke en onlinewinkels mogelijk maakt. Ahold Delhaize verwacht tegen 2021 online voor 7 miljard dollar te verkopen, of 30 procent meer dan dit jaar. Enkele jaren geleden waren beleggers bang voor de komst van Amazon op de klassieke retailmarkt, maar vandaag blijkt e-commerce voor Ahold Delhaize een extra kans om te groeien. In Nederland kan Ahold Delhaize het positieve momentum vasthouden. De vergelijkbare omzet steeg met 4,3 procent, onder meer dankzij een stijging van het marktaandeel. Dankzij een stijgende verkoop dikte de winstmarge aan tot 5,2 procent, ondanks het verwaterende effect van bol.com. De e-commercedochter is nog verlieslatend, maar blijft groeien. In het vierde kwartaal stuurde de consument de verkoop 28,7 procent hoger. De business in Centraal- en Zuidoost-Europa scoorde met een omzetstijging van 5,4 procent bij een licht hogere marge beter dan verwacht. De Belgische activiteiten blijven het kneusje van de groep, met een heel povere omzetstijging en een marge die ver onder het groepsgemiddelde blijft. ConclusieAhold Delhaize blijft aantrekkelijke vrije cashflows combineren met een lichte maar aanhoudende stijging van de winst per aandeel. Dankzij de solide prestaties op de thuismarkten, vooral in de Verenigde Staten, zijn de vooruitzichten ook duurzaam. Voor de stabiele cashflows betalen beleggers zeker niet te veel, want de koers-winstverhouding van 14 en een ondernemingswaarde van 6,5 keer de bedrijfscashflow is schappelijk.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 23,5 euroTicker: ADISIN-code: NL0011794037Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 26 miljard euro (CHECK)K/w 2019: 13Verwachte K/w 2020: 13Koersverschil 12 maanden: +3%Koersverschil sinds jaarbegin: +5%Dividendrendement: 3,3%