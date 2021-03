Beleggers blijven de neus ophalen voor de aantrekkelijke cashflows van de retailer.

Waarde-aandelen als Delhaize hebben het nog altijd niet onder de markt. Beleggers verkiezen groeiaandelen, die stijgende cashflows in de toekomst beloven, boven aandelen die meteen aantrekkelijke cashflows aanbieden. In het geval van Ahold Delhaize blijven beleggers wel heel doof en blind voor de cashflowmachine die de distributeur al enkele jaren is. In 2020 genereerde Ahold Delhaize 2,2 miljard euro vrije cashflow. Dat is de cashflow die overblijft na de uitgaven voor noodzakelijke investeringen. Die cash kan het bedrijf op de bankrekening zetten, of gebruiken om schulden af te bouwen, het dividend te betalen of eigen aandelen in te kopen. Ahold Delhaize kiest al enkele jaren voor de laatste twee opties. Het dividend over 2020 wordt opgetrokken naar 0,9 euro per aandeel en net zoals in 2021 koopt het bedrijf dit jaar voor 1 miljard euro eigen aandelen in, goed voor ongeveer 4 procent van de bestaande aandelen. De vrije cashflow wordt dus grotendeels uitgekeerd aan de aandeelhouders. Op een marktkapitalisatie van 24,6 miljard euro levert dat een cashflowrendement van 9 procent op. Dat is een erg aantrekkelijk rendement, maar beleggers laten dat geld liggen in hun speurtocht naar groeibedrijven.Dat de resultaten van 2021 wellicht niet beter zullen zijn dat die van 2020, helpt de aandelenkoers niet vooruit. Dat komt doordat de coronapandemie de cijfers van Ahold Delhaize vorig jaar een stevige boost gaf. De omzet steeg in 2020 met 14 procent, de onderliggende bedrijfswinst met 31 procent en de winst per aandeel met 35 procent. Het bedrijf klopte de verwachtingen, ook in het vierde kwartaal. Die cijfers kan de onderneming niet herhalen in 2021. Ze verwacht een stijging van de winst per aandeel met 5 à 10 procent, vergeleken met 2019, het vorige normale jaar. De onderliggende bedrijfsmarge zou dit jaar stranden op een vrij magere 4 procent, wat op het gemoed van de beleggers weegt. In 2020 was dat nog 4,8 procent, met dank aan de sterke omzetstijging, maar getemperd door de aanzienlijke extra coronakosten. Vooral op de belangrijke Amerikaanse markt liep dat extra kostenplaatje stevig op.Dit jaar zouden de lopende besparingsprogramma's de kostenstijging neutraliseren, maar zal er dus geen margesteun komen van een flink stijgende omzet. Het management verwacht een vrije cashflow van 1,6 miljard euro. Hoewel dat minder is dan vorig jaar, blijft die kasstroom niet te versmaden. Intussen zal de onderneming 2,2 miljard euro geïnvesteerd hebben in de versterking van de marktpositie, onder meer door een verbetering van het digitale aanbod. Ahold Delhaize speelde de voorbije jaren tijdig in op het veranderende aankoopgedrag van de consument. De onlineverkoop steeg vorig jaar met 60 procent. Dat hielp om zowel in de Verenigde Staten als in Europa het marktaandeel licht te vergroten. In de VS steeg de onlineverkoop zelfs met 128 procent in het vierde kwartaal, uiteraard ook gedreven door de pandemie, die consumenten naar e-commerce duwt. Maar ook op de langere termijn is onlineverkoop de nieuwe realiteit voor elke distributeur. In de Benelux heeft Ahold Delhaize met bol.com een internetbedrijf in huis dat nog onvoldoende naar waarde wordt geschat. Dit jaar moet de omzet van bol.com boven 5 miljard euro uitkomen, bij een positieve bedrijfswinst en een return op eigen vermogen van minstens 10 procent.ConclusieBeleggers blijven de neus ophalen voor de aantrekkelijke cashflows van Ahold Delhaize. Dat vertaal zich in aantrekkelijke waarderingen, zoals een koers-winstverhouding van 12, een ondernemingswaarde van 6 keer de bedrijfscashflow en een dividendrendement van 4 procent. We behouden het koopadvies.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 22,2 euroTicker: ADISIN-code: NL0011794037Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 24,4 miljard euroK/w 2020: 10Verwachte K/w 2021: 12Koersverschil 12 maanden: -4%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: 4%