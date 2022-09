De koers van Air France-KLM heeft ongemerkt een forse rit omhoog gemaakt. Dat komt door het veel sneller dan verwachte herstel van de luchtvaart deze zomer. Dit jaar lonkt zelfs een operationele plus.

De koers van Air France-KLM maakte eerder dit jaar een forse duik, mee ingegeven door de omvangrijke claimemissie. Daardoor werd het aantal uitstaande aandelen verviervoudigd tot 2,57 miljard. Met de opgehaalde 2,2 miljard euro aan kapitaal heeft Air France-KLM de nettoschuld verlaagt tot 6,0 miljard euro eind juni. De schuldratio zit met 2,2 al binnen de voor 2023 nagestreefde vork van 2 tot 2,5. Air France-KLM boekte in het tweede kwartaal een bedrijfsresultaat van 386 miljoen euro. Daarmee werden de operationele verliezen van het eerste kwartaal weggewerkt. Ook onder de streep werd winst geboekt: 324 miljoen euro. Na zes maanden is er nog wel een nettoverlies van 228 miljoen euro. De ticketverkoop zat stevig in de lift, waarbij de personeelstekorten op de luchthavens de grootste uitdaging vormden. De groep heeft in het tweede kwartaal 70 miljoen euro aan compensatiekosten aan gedupeerde beleggers voldaan.Voor het aantal passagiers schetst Air France-KLM voor de rest van het jaar een zonnig beeld. In het lopende derde kwartaal rekent het concern op een bezetting van 80 tot 85 procent vergeleken met het pre-coronajaar 2019. In het slotkwartaal zal dat naar verwachting oplopen tot 85 tot 90 procent. Heel 2022 zal dan een bezetting van circa 80 procent versus 2019 laten zien. De luchtvaartmaatschappij rekent voor het derde kwartaal op een significant positief bedrijfsresultaat.ConclusieOndanks het herstel en de kapitaalversterking kent Air France-KLM per 30 juni 2022 nog altijd een negatief eigen vermogen van 3,2 miljard euro. De groep streeft naar extra kapitaalmaatregelen om het eigen vermogen met 4 miljard euro te versterken. De groep kijkt naar de uitgifte van hybride leningen van 1,2 miljard euro. Resultaatherstel zal dan de rest moeten doen. Met de hoge inflatie en de dure olie heeft Air France-KLM er een grote uitdaging bij, terwijl ook de concurrentie van lagekostenspelers groot blijft. Wij blijven voor het aandeel bij ons verkoopadvies.Deze analyse is verschenen in Beleggers Belangen.