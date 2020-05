Airbus is uitgegroeid tot een succesverhaal van Europese samenwerking en een te duchten concurrent van het Amerikaanse Boeing. De Amerikanen hebben gigantische problemen met hun 737 MAX, en de ene zijn dood is de andere zijn brood.

En toch lopen de Airbus-aandeelhouders er niet vrolijk bij. De covid-19-pandemie heeft het luchtverkeer met 60 à 70 procent doen teruglopen en brengt de grote Airbus-klanten, de luchtvaartmaatschappijen, in serieuze moeilijkheden. Airbus had bij de bekendmaking van de jaarcijfers 2019 midden februari nog voorspeld dat het dit jaar 880 commerciële vliegtuigen (versus 863 vorig jaar), waarvan het overgrote deel A320's, zou leveren. Daar mogen we vandaag niet meer vanuit gaan. Naar aanleiding van de eerstekwartaalcijfers werd geen echte update gegeven over die verwachtingen, maar een meer realistisch scenario is dat we eerder naar 380 leveringen evolueren (122 in het eerste kwartaal), hoofdzakelijk door uitstel. Maar er zullen ook bestellingen definitief verloren gaan door faillissementen van klanten of omdat ze financieel zo verzwakt dat ze meer kunnen investeren in de uitbreiding van de vloot. Dat effect zal niet volledig verdwenen zijn in 2021 en wellicht duren tot 2023. Het negatieve effect kan 200 leveringen minder zijn volgend jaar (tot 665) en -100 in '22 en '23 (850 en 920). Maar zeker in deze sector mogen we de lange termijn niet uit het oog verliezen. Airbus leverde al ruim 11.000 vliegtuigen aan meer dan 100 luchtvaartmaatschappijen, ruim 12.000 helikopters aan circa 3000 klanten, is het nummer 2 in de ruimtevaart en bezet een toptienplaats in de defensiesector. Het ontpopte zich het afgelopen decennium tot een groeiaandeel (vooral in winstgevendheid) en was begin dit jaar het op twee na best presterende aandeel van de Eurostoxx50, zowel op vijf als op tien jaar. Het luchtverkeer is tussen 2000 en 2020 maal 2,4 gegaan, en zou opnieuw verdubbelen in de komende vijftien jaar. Dat betekent opnieuw een jaarlijkse gemiddelde groei van 4,3 procent, vergelijkbaar met de groei de voorbije twee decennia. Volgens Airbus betekent deze prognose dat er de komende twintig jaar ruim 39.000 nieuwe toestellen nodig zijn. Vooral Azië (42% van de verwachte bestellingen) zou dé groeimarkt blijven. Bij de vliegtuigbouwers is er ook nauwelijks, eerder een duopolie, waarbij de grote concurrent Boeing dan nog omvangrijke problemen kent. Airbus is dus bijzonder goed geplaatst om in het postcoronatijdperk opnieuw stevig te groeien. We beschouwen dit en de volgende jaren als een 'tijdelijke dip' in de groeicurve. In de eerste drie maanden was de groepsomzet 10,63 miljard euro, een daling met 15 procent tegenover de eerste drie maanden van 2019. De aangepaste winst per aandeel zakte van 0,47 naar 0,23 euro per aandeel. Het meest negatieve element is de forse daling van de nettokaspositie, van 12,5 miljard euro eind vorig jaar naar 3,6 miljard eind maart. Anderzijds werden flink wat extra kredietlijnen aangelegd, zodat er toch nog een behoorlijke financiële buffer is. ConclusieWe beginnen de actieve opvolging van het Airbus-aandeel, hoewel de luchtvaartsector extreem zwaar wordt getroffen door de coronavirus. Maar precies in die crisismomenten krijgen we een kans om zulke waarden tegen een redelijke prijs en vanuit een meerjarenperspectief aan te kopen. Want de koershalvering reflecteert vooral de te verwachten duik in de resultaten dit jaar, maar houdt te weinig rekening met het herstelpotentieel op langere termijn. Vandaar dat we Airbus in de voorbeeldportefeuille opnemen.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 54,15 euroTicker: AIR FPISIN-code: NL0000235190Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 40,79 miljard euroK/w 2019: 9Verwachte k/w 2020: 22Koersverschil 12 maanden: -56%Koersverschil sinds jaarbegin: -60%Dividendrendement: -