Airbus is de afgelopen halve eeuw uitgegroeid tot een van de succesverhalen van Europese samenwerking en een te duchten concurrent voor Boeing, zeker sinds die Amerikaanse vliegtuigbouwer gigantische problemen heeft gekregen met zijn 737 MAX. Maar de coronapandemie maakte een einde aan de feestvreugde bij de Europese vliegtuigconstructeur. Het luchtverkeer liep met 60 à 70 procent terug en bracht de grote Airbus-klanten, de luchtvaartmaatschappijen, in moeilijkheden. Weg zijn alle optimistische prognoses voor Airbus, zeker voor de eerstvolgende jaren. Want nu al is duidelijk dat het negatieve effect ook volgend jaar nog lang niet verdwenen zal zijn. De meeste sectorspecialisten mikken op een normalisering in 2023 of zelfs 2024. Als de situatie al volledig normaliseert. Nu mogen we zeker in deze sector het langetermijnperspectief niet uit het oog verliezen. Airbus leverde al ruim 11.000 vliegtuigen aan meer dan honderd luchtvaartmaatschappijen en ruim 12.000 helikopters aan 3000 klanten. Het is ook het nummer twee in ruimtevaart en staat in de top tien in de defensiesector. De groep ontpopte zich het afgelopen decennium tot een groei-aandeel, vooral in termen van winstgevendheid. Begin dit jaar stond het in de lijst van best presterende Eurostoxx50-aandelen op de derde plaats, zowel op vijf als op tien jaar.Verwacht wordt dat het luchtverkeer in de komende vijftien jaar verdubbelt. Een jaarlijkse gemiddelde groei van 4,3 procent over de komende twintig jaar is niet onrealistisch. Volgens Airbus betekent die prognose dat de komende twintig jaar ruim 39.000 nieuwe passagiers- en vrachttoestellen nodig zijn, een derde (36%) voor vervanging en twee derde (64%) om de groei op te vangen. En dat in een sector met zeer beperkte concurrentie en een hoge toegangsdrempel. Er is een feitelijk duopolie van Airbus en Boeing.In het derde kwartaal boekte Airbus een groepsomzet van 11,21 miljard euro, 49 procent minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar en ook iets onder de analistenconsensus van 11,48 miljard. Na negen maanden bedraagt de groepsomzet 30,16 miljard euro (-35%). Eind september waren 7441 vliegtuigen besteld. Het beste nieuws uit het resultatenrapport voor het derde kwartaal was dat het verbranden van cash is gestopt. De periode juli-september leverde een vrije kasstroom van 600 miljoen euro op, terwijl in het eerste halfjaar 4,4 miljard euro cash in rook was opgegaan. De aangepaste bedrijfswinst (ebit) bedroeg 820 miljoen euro, boven de gemiddelde analistenschatting van 705 miljoen euro. Na negen maanden blijft nog -125 miljoen euro ebit over, ten opzichte van 4,133 miljard euro in de eerste drie kwartalen van vorig jaar. De aangepaste winst per aandeel zakte van 2,81 euro voor de eerste negen maanden van 2019 naar -3,43 euro per aandeel voor dezelfde periode van 2020. Het gevolg is een omslag van een nettokaspositie van 12,5 miljard euro eind vorig jaar naar een netto financiële schuld van 0,242 miljard euro eind september. ConclusieDe voorbije tien tot twintig jaar was het Airbus-aandeel een van de toppers in de Eurostoxx-50. We konden het aandeel in het voorjaar tegen een redelijke prijs kopen. Intussen hebben we het aandeel al met een stevige winst kunnen verkopen. Elke noemenswaardige correctie kan voldoende zijn om het advies weer te verhogen, en dan is het aandeel opnieuw een kandidaat voor de voorbeeldportefeuille.Koers: 81,54 euroTicker: AIR FPISIN-code: NL0000235190Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 63,9 miljard euroK/w 2019: 12Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -39%Koersverschil sinds jaarbegin: -37%Dividendrendement: -