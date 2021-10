Het aandeel van Airbus heeft zich de afgelopen maanden fraai hersteld, maar de normalisering voor de vliegtuigbouwers moet eerder richting 2023-2024 worden verwacht.

Airbus is de afgelopen halve eeuw uitgegroeid tot een te duchten concurrent van het Amerikaanse Boeing. Maar toen maakte de covid-19-pandemie brutaal een einde aan de feestvreugde bij de Europese vliegtuigconstructeur. Het luchtverkeer liep met 60 à 70 procent terug en bracht de grote klanten, de luchtvaartmaatschappijen, in moeilijkheden. Weg alle optimistische prognoses voor Airbus. Het negatieve effect zal volgend jaar nog lang niet verdwenen zijn. De meeste sectorspecialisten mikken op een normalisering in 2023 of zelfs 2024, áls er al een normalisering komt.

...

Airbus is de afgelopen halve eeuw uitgegroeid tot een te duchten concurrent van het Amerikaanse Boeing. Maar toen maakte de covid-19-pandemie brutaal een einde aan de feestvreugde bij de Europese vliegtuigconstructeur. Het luchtverkeer liep met 60 à 70 procent terug en bracht de grote klanten, de luchtvaartmaatschappijen, in moeilijkheden. Weg alle optimistische prognoses voor Airbus. Het negatieve effect zal volgend jaar nog lang niet verdwenen zijn. De meeste sectorspecialisten mikken op een normalisering in 2023 of zelfs 2024, áls er al een normalisering komt. Airbus liet eerder dit jaar aan zijn toeleveranciers weten dat het in het laatste kwartaal van dit jaar wil terugkeren naar een maandelijkse productie van 45 A320-toestellen en dat het dat aantal wil optrekken naar 64 tegen het tweede kwartaal van 2023 en naar 70 toestellen tegen het eerste kwartaal van 2024. Het luchtverkeer is tussen 2000 en 2020 maal 2,4 gegaan en zou naar verwachting opnieuw verdubbelen in de komende vijftien jaar. Dat kan nu wat langer duren, maar onrealistisch is een jaarlijkse gemiddelde groei van 4,3 procent over de komende twintig jaar zeker niet. Volgens Airbus betekent die prognose dat er de komende twintig jaar ruim 39.000 nieuwe passagiers- en vrachttoestellen nodig zijn. En anders dan in de sector van de luchtvaartmaatschappijen is er in die van de vliegtuigbouwers maar een beperkte concurrentie, met een duopolie Airbus-Boeing en een heel hoge toegangsdrempel.In het eerste halfjaar draaide Airbus een groepsomzet van 24,64 miljard euro, of een toename met 30 procent tegenover dezelfde periode in 2020 (toen 18,95 miljard euro). Het aantal leveringen ging weer omhoog van 196 in de eerste helft van vorig jaar tot 297 in de eerste zes maanden van dit jaar. Netto waren er weer 38 orders. Dat is een belangrijke omslag, want in het eerste kwartaal was het netto aantal nieuwe bestellingen in de commerciële luchtvaart nog -61 (meer annuleringen dan bestellingen). Dat brengt het orderboek in de commerciële luchtvaart op 6925 toestellen op 30 juni. Dat is nog een lichte daling tegenover eind vorig jaar (toen 6998 eenheden). Bovendien kon Airbus verrassen met zijn bedrijfswinst (ebit). Door de herstructurering en het strikte kosten- en kasmanagement sprong de aangepaste bedrijfswinst (ebit) van -945.694 miljoen euro naar 2,703 miljard euro, ruim 10 procent boven de gemiddelde analistenschatting. Het nettoresultaat werd ook weer nadrukkelijk in het zwart geschreven: +2,23 miljard euro (2,84 euro per aandeel), tegenover nog -1,919 miljard euro (-2,45 euro per aandeel) in eerste zes maanden van 2020. De nettokaspositie klom met 50 procent tussen eind 2020 (4,31 miljard euro) en eind juni (6,485 miljard) door een aangepaste vrije kasstroom van 2,01 miljard euro in de eerste jaarhelft. Op basis van het sterke tweede kwartaal kon het management voluit zijn jaarverwachtingen verhogen tot boven de analistenconsensus. De verwachting voor de aangepaste bedrijfswinst (ebit) gaat maar liefst van 2 naar 4 miljard euro en de prognose voor de vrije kasstroom van 0 (break even) naar 2 miljard euro. Als onderdeel van de verruiming van de DAX heeft ook het aandeel van Airbus nu een stek in de Duitse sterindex. Het aandeel van Airbus heeft zich de afgelopen maanden al fraai hersteld, maar de normalisering voor de vliegtuigbouwers moet eerder richting 2023-2024 worden verwacht. In die optiek vinden we een verhouding van 12,5 keer de verwachte ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voldoende. Vandaar het neutrale advies. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 114,06 euroTicker: AIR FPISIN-code: NL0000235190Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 90,06 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 30Koersverschil 12 maanden: +55%Koersverschil sinds jaarbegin: +27%Dividendrendement: -