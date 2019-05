De voorbije kwartalen reageerden beleggers steevast positief op een kwartaalrapport van de Noorse olieproducent Aker BP. Deze keer overheerste ontgoocheling, want de ambitieuze Noren bleven op de meeste parameters nipt onder de verwachtingen.

De omzet bedroeg 836,3 miljoen dollar, een daling met 11,5 procent tegenover het eerste kwartaal van 2018. De analistenverwachting lag op 847,6 miljoen dollar. De gemiddelde olie- en gasprijzen daalden met 6 procent. De olie- en gasproductie stabiliseerde op 158.700 vaten per dag, maar het verkochte volume zakte met 3,2 procent tot 162.000 vaten per dag. De sterke productiecijfers van Valhall (+32,8% tot een daggemiddelde van 45.800 vaten) compenseerden beperkte terugvallen in de overige productiegebieden.

...