De Noorse olie- en gasproducent kan de lagere olieprijzen trotseren en zit wellicht op vinkenslag voor nieuwe overnames.

De Noorse olie- en gasproducent AkerBP produceerde in het derde kwartaal gemiddeld 201.600 vaten olie-equivalent per dag. Dat was een daling tegenover de vorige twee kwartalen, waarin het daggemiddelde respectievelijk 209.800 en 208.100 vaten bedroeg. Onderhoudsbeurten in de productievelden van Ivar Aasen en Alvheim drukten de cijfers licht. Voor het eerst leverde het in oktober 2019 opgestarte Sverdrup-veld de grootste bijdrage met een daggemiddelde van 53.051 vaten olie-equivalent. Op jaarbasis is de verwachte gemiddelde dagproductie vernauwd van 205.000 à 220.000 vaten naar 210.000 à 215.000 vaten olie-equivalent.

...

De Noorse olie- en gasproducent AkerBP produceerde in het derde kwartaal gemiddeld 201.600 vaten olie-equivalent per dag. Dat was een daling tegenover de vorige twee kwartalen, waarin het daggemiddelde respectievelijk 209.800 en 208.100 vaten bedroeg. Onderhoudsbeurten in de productievelden van Ivar Aasen en Alvheim drukten de cijfers licht. Voor het eerst leverde het in oktober 2019 opgestarte Sverdrup-veld de grootste bijdrage met een daggemiddelde van 53.051 vaten olie-equivalent. Op jaarbasis is de verwachte gemiddelde dagproductie vernauwd van 205.000 à 220.000 vaten naar 210.000 à 215.000 vaten olie-equivalent. Het verkochte volume viel tegenover het vorige kwartaal met 19 procent terug tot 187.700 vaten olie-equivalent, maar de gerealiseerde olie- en gasprijzen klommen respectievelijk met 43 procent en 42 procent tegenover het tweede kwartaal. De kwartaalomzet steeg daardoor met 16 procent, van 589,8 miljoen dollar naar 683,9 miljoen. Tegenover het derde kwartaal van 2019 is er een daling met 5,5 procent. De bedrijfskasstroom (ebitda) steeg van 329 miljoen dollar naar 511 miljoen, maar de nettowinst halveerde ruimschoots tot 80 miljoen door een technisch belastingeffect. AkerBP gaf in september een obligatie uit van 500 miljoen dollar die loopt tot 2026 met een brutojaarrendement van 2,875 procent, en een tweede van 750 miljoen die in 2031 vervalt en een jaarlijks van 4 procent oplevert. Met de opbrengst werd een obligatie terugbetaald met een coupon van 6 procent en een vervaldatum in 2022 (400 miljoen dollar), alsook het opgenomen gedeelte van de kredietfaciliteit.Het jaardividend voor 2020 werd gehalveerd naar 425 miljoen dollar door het kwartaaldividend vanaf het tweede kwartaal met twee derde te verlagen tot 0,1967 dollar per aandeel, wat leidt tot een brutojaarrendement van 5,1 procent. De verwachte kapitaalsinvesteringen werden verlaagd van 1,35 tot 1,3 miljard dollar en de exploratiekosten verminderen van 350 tot 300 miljoen dollar. De Noren maakten handig gebruik van de ondersteunende maatregelen die het Noorse parlement in juni nam. De ontwikkelings- en uitbatingsplannen voor het HOD-project werden versneld ingediend bij het Noorse ministerie voor Olie en Gas. AkerBP houdt een belang van 90 procent aan in HOD, dat 600 miljoen dollar zal kosten. De eerste productie is vervroegd naar het eerste kwartaal van 2022. De maatregelen bleken het ultieme smeermiddel om de aanslepende discussies met partner Equinor af te ronden over de ontwikkelingsplannen voor het NOAKA-gebied, het grootste onontgonnen olie- en gasgebied in de Noorse wateren. Het doel is in 2022 een beslissing te nemen en de ontwikkelingsplannen in te dienen, met het oog op een opstart van de productie in 2027. AkerBP heeft voldoende projecten om tegen 2027 de productie te verdubbelen. In het vierde kwartaal start een nieuw project op in het Skarv-gebied (Erfugl). Parallel loopt de ontwikkeling van de tweede fase in het Sverdrup-veld dat vanaf het vierde kwartaal van 2022 de dagproductie zal opkrikken van 440.000 vaten naar 660.000 vaten olie-equivalent.ConclusieHet aandeel van AkerBP daalde sinds de tussentijdse piek in juli met 20 procent. Het bedrijf noteert correct tegen 21 keer de verwachte winst 2020 en met een ondernemingswaarde (ev) van 4,2 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2020. AkerBP kan de lagere olieprijzen trotseren en zit wellicht op vinkenslag voor nieuwe overnames. Bij een terugval richting 130 Noorse kroon is het aandeel een kanshebber voor een heropname in de voorbeeldportefeuille. Advies: houden/afwachten Risico: gemiddeldRating: 2BKoers: 153,75 NOKTicker: AKERBP NOISIN-code: NO0010345853Markt: OsloBeurskapitalisatie: 55,4 miljard NOKK/w 2019: 42Verwachte k/w 2020: 21Koersverschil 12 maanden: -42%Koersverschil sinds jaarbegin: -47%Dividendrendement: 5,1%