De Noorse olie-en gasproducent blijft een olie- en gasproducent met een uniek groeiprofiel.

AkerBP boekte in het vierde kwartaal 834 miljoen dollar omzet, een stijging met 22 procent tegenover het derde kwartaal. Tegenover het record in het vierde kwartaal van 2019 is dat een daling met 16,8 procent. De stijging tegenover het vorige kwartaal kwam er dankzij een toegenomen verkoop en hogere prijzen. De olieprijs steeg met 4 procent, naar 44,5 dollar per vat. De gasprijs ging 69 procent hoger, naar 31,8 dollar per vat olie-equivalent. AkerBP verkocht 213.800 vaten olie-equivalent per dag (+14%) in het vierde kwartaal, dankzij een recordproductie van 223.100 vaten olie-equivalent per dag (+22%). Tegenover het vierde kwartaal van 2019 was dat een stijging met 16,7 procent. Het Johan Sverdrup-veld leverde een recordbijdrage van 59.600 vaten olie-equivalent per dag. De capaciteit verhoogde in november van 470.000 naar 500.000 vaten olie-equivalent per dag, en zal in de loop van dit jaar naar 530.000 vaten gaan. Daarnaast was er de succesvolle opstart van Erfugl, een nieuw project in het Skarv-gebied. De gemiddelde dagproductie klom er van 17.500 naar 26.100 vaten olie-equivalent. Op jaarbasis klom de gemiddelde dagproductie van 155.900 naar een record van 210.700 vaten olie-equivalent. De productiekostprijs bedroeg in het vierde kwartaal 8,1 dollar per vat olie-equivalent, een toename tegenover het derde kwartaal (7,3 dollar) als gevolg van hogere onderhoudskosten. Op jaarbasis daalde de productiekostprijs dankzij de goedkope productie van het Sverdrup-veld naar een lage 8,3 dollar per vat olie-equivalent, met hulp van de daling van de Noorse kroon. Voor 2021 mikt AkerBP op een gemiddelde dagproductie van 210.000 à 220.000 vaten olie-equivalent tegen een gemiddelde productiekostprijs van 8,5 à 9 dollar. De bedrijfskasstroom (ebitda) ging in het vierde kwartaal met623 miljoen dollar 21,9 procent hoger dan in het derde kwartaal. Tegenover het vierde kwartaal van 2019 was er een daling met 16,4 procent. Op jaarbasis is er een beperkte daling met 7 procent. De nettowinst steeg tegenover het derde kwartaal van 80 naar 129 miljoen dollar, maar zakte op jaarbasis van 141 miljoen naar 45 miljoen. AkerBP halveerde bij het uitbreken van de coronapandemie zijn jaardividend voor 2020 naar 425 miljoen dollar. Voor 2021 wil het 450 miljoen dollar uitkeren, waardoor het kwartaaldividend toeneemt van 0,1967 naar 0,3124 dollar bruto per aandeel. Op zijn jaarlijkse kapitaalmarktdag gaf AkerBP aan dat het een pure olie- en gasproducent wil blijven, met een sterke focus op goedkope productie. Voor het komende decennium mikt het op een kostprijs lager dan 7 dollar per vat olie-equivalent. De CO2-uitstoot moet minder dan 5 kilogram per vat olie-equivalent bedragen. Dat is een derde van het sectorgemiddelde. De tweede productiefase in Sverdrup (vanaf eind 2022) en de opstart van de productie in het Nokoa-gebied (vanaf 2027), moeten de dagproductie tegen 2028 opkrikken tot meer dan 350.000 vaten olie-equivalent, 70 procent meer dan in 2020. ConclusieHet aandeel van AkerBP viel onlangs wat terug, na een klim van 60 procent sinds eind oktober. Het blijft wel de best presterende olie- en gasproducent, met bovendien een uniek groeiprofiel. De schuldpositie is onder controle, tegen 1,5 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2021, en de waardering gerechtvaardigd, tegen 19,2 keer de verwachte winst 2021 en 3,97 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de verwachte ebitda voor 2021.Advies: koopwaardig Risico: gemiddeldRating: 1BKoers: 220,8 NOKTicker: AKERBP NOISIN-code: NO0010345853Markt: OsloBeurskapitalisatie: 79,5 miljard NOKK/w 2020: 208Verwachte k/w 2021: 19Koersverschil 12 maanden: -15%Koersverschil sinds jaarbegin: +2%Dividendrendement: 5,3%