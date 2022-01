De koers van AkerBP reageerde per saldo negatief op de overname van Lundin Energy.

AkerBP kondigde net voor de feestdagen de overname van de olie-en gasactiviteiten van Lundin Energy aan. Dat Zweedse energiebedrijf is in handen van de succesvolle familie Lundin. Het is, net als AkerBP, alleen actief in de Noorse wateren (de Norwegian Continental Shelf of NCS). Door de overname zal de dagproductie van de ambitieuze Noren stijgen naar circa 400.000 vaten olie-equivalent, nagenoeg een verdubbeling tegenover de verwachte 210.000 vaten in 2021. De activiteiten in alternatieve energie van Lundin Energy maken geen deel uit van de transactie.

...

AkerBP kondigde net voor de feestdagen de overname van de olie-en gasactiviteiten van Lundin Energy aan. Dat Zweedse energiebedrijf is in handen van de succesvolle familie Lundin. Het is, net als AkerBP, alleen actief in de Noorse wateren (de Norwegian Continental Shelf of NCS). Door de overname zal de dagproductie van de ambitieuze Noren stijgen naar circa 400.000 vaten olie-equivalent, nagenoeg een verdubbeling tegenover de verwachte 210.000 vaten in 2021. De activiteiten in alternatieve energie van Lundin Energy maken geen deel uit van de transactie. AkerBP betaalt voor de overname omgerekend 125 miljard Noorse kronen, met de uitgifte van 271,91 miljoen nieuwe aandelen AkerBP (75,5% extra aandelen) en een betaling in cash van 2,22 miljard dollar. De Lundin-familie wordt met een belang van 14,4 procent de derde hoeksteenaandeelhouder, naast Aker ASA (21,2%) en BP (15,9%). Eerder in december verkochten Aker ASA en BP, in verhouding met hun belang, in totaal 18 miljoen aandelen (5% van de uitstaande aandelen) tegen 310 Noorse kronen. Daardoor zakte hun belang naar respectievelijk 37,14 en 27,85 procent. De transactie wordt naar verwachting in het tweede kwartaal afgerond. Door de overname maakt AkerBP een nieuwe kwantumsprong. In 2016 betekende het samengaan van Det Norske (uit de Aker ASA groep) met de Noorse olie- en gasactiviteiten van BP (BP Norge) een transformerende stap in de ontwikkeling, die met deze overname een forse nieuwe dimensie krijgt.Het kroonjuweel van Lundin Energy is de participatie van 20 procent in het olie-en gasveld Johan Sverdrup. Dat belang leverde in het derde kwartaal een dagproductie van 106.100 vaten olie-equivalent. AkerBP heeft al een eigen aandeel van 11,6 procent in het gigantische Sverdrup-project. Het tweede aanzienlijke actief van Lundin Energy bevindt zich in het Edvard Grieg-gebied en produceerde in het derde kwartaal 71.300 vaten olie-equivalent per dag. De gecombineerde groep wordt het grootste beursgenoteerde olie- en gasbedrijf met focus op de NCS. Ze zal een lage kostenstructuur, een lage koolstofemissie en een sterk groeiprofiel koppelen aan een aantrekkelijk dividendprofiel. De dagproductie zal met de bestaande portefeuille tegen 2028 klimmen naar minstens 525.000 vaten olie-equivalent. De synergievoordelen zullen jaarlijks 200 miljoen dollar bedragen, zowat 10 procent van de huidige jaarlijkse uitgaven.Het kwartaaldividend stijgt in 2022 met 14 procent, tot 0,475 dollar per aandeel of een bruto jaarrendement van 6 procent. De volgende jaren zal het dividend met minimaal 5 procent worden opgetrokken, zolang de olieprijs minstens 40 doller per vat bedraagt. Door de grotere diversificatie zal de gecombineerde groep goedkoper toegang vinden tot financiering en zal de vrije kasstroom perioden van lage energieprijzen nog beter doorstaan. De markt reageerde per saldo negatief op de vrij pittige voorwaarden. We zien echter op termijn vooral de voordelen van de extra schaalgrootte, in combinatie met de kwaliteit van de activa en het hoge dividendrendement. Het advies blijft voorlopig 'houden' (rating 2B). We gaan over tot een tijdelijke verkoop. In afwachting van de afronding van de overname beperkte de verwachte, algemene terugval van de beurzen de komende maanden op de korte termijn het koerspotentieel. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 283,60 NOKTicker: AKERBP NOISIN-code: NO0010345853Markt: OsloBeurskapitalisatie: 100,4 miljard NOKK/w 2021: 13Verwachte k/w 2022: 12Koersverschil 12 maanden: +21%Dividendrendement: 6,0%