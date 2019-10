Voor AkerBP betekent de bijdrage van Sverdrup een cruciale hoeksteen om de ambitie waar te maken de groepsproductie tegen 2025 te verdrievoudigen.

De Noorse olie- en gasindustrie beleefde op 5 oktober een heuglijke dag. Ruim twee maanden vroeger dan verwacht startte de productie op van het gigantische Johan Sverdrup-veld. Het is het grootste project in de Noorse zeewaters sinds de jaren tachtig. De bouw van de eerste fase begon in 2015 en kostte 83 miljard Noorse kroon, liefst 40 miljard onder de voorziene kostprijs. De dagproductie zal naar verwachting tegen midden 2020 het piekniveau van 440.000 vaten olie-equivalent bereiken. De tweede fase zal eind 2022 klaar zijn en de dagproductie opkrikken tot 660.000 vaten olie-equivalent.

