De olie- en gasprijzen lijden sterk onder de spanningen tussen de olieproducerende kemphanen Rusland en Saudi-Arabië en de drastische daling van de vraag door covid-19. AkerBP halveert zijn dividenduitkering in 2020.

De Noorse portefeuillewaarde AkerBP ontsnapt niet aan de turbulente tijden in de olie- en gasindustie. Het eerste kwartaal was een recordkwartaal op het gebied van productie, met een gemiddelde dagproductie van 208.100 vaten olie-equivalent. Dat is een verbetering van het vorige record van 191.100 vaten in het vierde kwartaal van 2019, en voor het eerst boven de grens van 200.000 vaten.

...

De Noorse portefeuillewaarde AkerBP ontsnapt niet aan de turbulente tijden in de olie- en gasindustie. Het eerste kwartaal was een recordkwartaal op het gebied van productie, met een gemiddelde dagproductie van 208.100 vaten olie-equivalent. Dat is een verbetering van het vorige record van 191.100 vaten in het vierde kwartaal van 2019, en voor het eerst boven de grens van 200.000 vaten. De sprong is een gevolg van de succesvolle opstart van het Johan Sverdrup-veld in oktober 2019, het grootste project in de Noorse zeewaters sinds 1980. AkerBP houdt een belang van 11,6 procent aan. Door de snelle opstart zal het deze maand al het piekniveau van 470.000 vaten per dag olie-equivalent bereiken. Het piekniveau van de tweede productiefase vanaf eind 2022 is verhoogd van 660.000 naar 690.000 vaten olie-equivalent per dag. Het slechte nieuws kwam van de olie- en gasprijzen, die sterk leden onder de spanningen tussen de olieproducerende kemphanen Rusland en Saudi-Arabië en de drastische daling van de vraag door covid-19. De gemiddelde gerealiseerde olieprijs zakte tegenover het vorige kwartaal van 64,2 dollar naar 44,7 dollar per vat. Inclusief de indekking tegen lagere olieprijzen bedroeg de gemiddelde prijs 47,9 dollar per vat. De omzet daalde met 13,1 procent tot 875 miljoen dollar. Het bedrijf boekte door de lagere olieprijzen 654 miljoen dollar af op de waarde van de activa, waardoor de nettowinst vorig kwartaal van 112 miljoen dollar werd omgebogen in een nettoverlies van 335 miljoen. AkerBP reageerde met stevige besparingen. Het voorziene investeringsbudget voor 2020 van 2 miljard dollar - 1,5 miljard kapitaalsinvesteringen en 0,5 miljard exploratie-uitgaven - werd teruggeschroefd tot 1,55 miljard (1,2 miljard en 0,35 miljard). In 2021 en 2022 worden de budgetten nog verminderd door alle ontwikkelingen van nog niet goedgekeurde projecten op te schorten. Minder investeren betekent minder groei. De ambitie om de dagproductie tegen 2026 te verdrievoudigen tot 450.000 vaten olie-equivalent werd geschrapt. Op basis van de bestaande projecten zal de productie tot 2023 stagneren rond 200.000 vaten olie-equivalent. Door de verzwakking van de Noorse kroon en extra operationele besparingen zakken de verwachte productiekosten voor 2020 met minstens 20 procent tot 7 à 8 dollar per vat olie-equivalent. De verwachte gemiddelde dagproductie voor 2020 bleef onverminderd op 205.000 à 220.000 vaten olie-equivalent, een stijging met 31 à 41 procent tegenover vorig jaar (155.900 vaten). AkerBP versterkte in januari de kaspositie met 1,5 miljard dollar door de uitgifte van twee langlopende obligaties. In 2020 en 2021 vervallen geen schulden, en de financiering van alle lopende uitbreidingsprojecten is verzekerd. In 2019 werd 750 miljoen dollar uitgekeerd aan de aandeelhouders, met de bedoeling tot 2023 jaarlijks 100 miljoen dollar extra uit te keren. De uitkering voor 2020 wordt gehalveerd naar 425 miljoen dollar door het kwartaaldividend vanaf het tweede kwartaal met twee derde te verlagen tot 0,1967 dollar per aandeel, of een brutojaarrendement van 4,6 procent.ConclusieWe namen AkerBP in maart dicht bij de bodemkoersen op in de voorbeeldportefeuille. De coronacrisis hakte sindsdien fors in op de groei. Het bedrijf treft de juiste maatregelen en behoudt de flexibiliteit om later in de crisis overnamekansen te benutten. We verlagen na de stevige herstelrally het advies. Bijkopen blijft een optie als het aandeel terugvalt richting 140 Noorse kroon. Pas dan komt er een adviesverhoging.Advies: houden/afwachten Risico: gemiddeldRating: 2BKoers: 172,1 NOKTicker: AKERBP NOISIN-code: NO0010345853Markt: OsloBeurskapitalisatie: 62,9 miljard NOKK/w 2019: 47,2Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -34%Koersverschil sinds jaarbegin: -40%Dividendrendement: 4,6%