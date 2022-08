De cijfers van Lundin Energy worden vanaf 1 juli meegeteld.

Voor de Noorse olie- en gasproducent was het belangrijkste wapenfeit in het tweede kwartaal ongetwijfeld het afronden op 30 juni van de eind vorig jaar aangekondigde overname van de olie- en gasactiva van het Zweedse Lundin Energy. Alle overgenomen activa bevinden zich, net zoals die van AkerBP, in Noorse wateren, op de Norwegian Continental Shelf (NCS). AkerBP betaalde 2,2 miljard dollar in cash en gaf 271,9 miljoen nieuwe aandelen AkerBP uit voor een waarde van 9,34 miljard. Het aantal uitstaande aandelen steeg met 75,5 procent naar 632 miljoen. De cijfers van Lundin Energy worden vanaf 1 juli meegeteld. De gecombineerde groep is het grootste beursgenoteerde olie- en gasbedrijf met focus op de NCS. Ze combineert een lage kostenstructuur, een lage koolstofemissie en een sterke groei met een aantrekkelijk dividendprofiel.AkerBP beschikte op 30 juni over 2,15 miljard dollar cash en betaalde op 1 juli voor 600 miljoen overgenomen bankschulden van Lundin Energy terug. Er is ook een ongebruikte kredietfaciliteit van 3,4 miljard dollar. De nettoschuld steeg het voorbije kwartaal van 877 miljoen naar 3,82 miljard. Eind juni 2021 bedroeg de nettoschuld 2,8 miljard. Dankzij die gezonde financiële positie trokken de belangrijkste kredietratingagentschappen de kredietwaardigheid van het nieuwe AkerBP op. Dat liet de Noren toe vanaf het derde kwartaal al het kwartaaldividend met 11 procent te verhogen, van 47,5 naar 52,5 dollarcent per aandeel bruto. Na het vorige recordkwartaal zakte de omzet in het tweede kwartaal met 11,6 procent tot 2,03 miljard dollar. Tegenover het tweede kwartaal van 2021 was er een stijging met 80 procent. De gemiddelde dagproductie lag 13 procent lager dan in het eerste kwartaal (180.300 vaten olie-equivalent) door productieonderbrekingen in Alvheim en Ivar Aasen, en gepland onderhoud in het Johan Sverdrup-olieveld en in het Valhallgebied. De gemiddelde dagproductie daalde in het eerste halfjaar van 210.400 vaten olie-equivalent vorig jaar tot 194.700 vaten. Vooral door de lagere productie stegen de gemiddelde productiekosten van 8,8 dollar tot 11,8 dollar per vat olie-equivalent (11,6 dollar in het eerste kwartaal van 2022).In de tweede jaarhelft zou de productie hoger liggen. De olie- en gasactiva van Lundin Energy produceerden in de eerste jaarhelft gemiddeld 181.000 vaten olie-equivalent per dag. Gecombineerd verwacht AkerBP in de tweede helft een ruime verdubbeling tot 410.000 à 435.000 vaten olie-equivalent. De gemiddelde productiekosten zouden dalen naar 7 dollar per vat olie-equivalent. De gemiddelde gerealiseerde verkoopprijs voor olie klom in de eerste jaarhelft van 63,3 dollar per vat vorig jaar naar 108 dollar, terwijl de gasprijs gemiddeld bijna verviervoudigde: van 41,4 tot 161,7 dollar per vat olie-equivalent. Na zes maanden is er 724 miljoen dollar nettowinst, een toename met 157,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar (281 miljoen), ondanks een afwaardering van 422 miljoen op het Ula-productiegebied in het tweede kwartaal. De groeiprojecten van de groep zitten op schema om de productie tegen 2027 op te krikken naar minstens 525.000 vaten olie-equivalent per dag. ConclusieHet aandeel van AkerBP viel sinds de piek begin juni met 21 procent terug. Tegen 6,4 keer de verwachte winst 2022 is het aandeel niet duur, maar veel zal uiteraard afhangen van de verdere evolutie van de olie- en gasprijzen. Bestaande posities mogen aangehouden worden, maar voor een koopadvies mikken we op een verdere terugval richting 300 Noorse kronen.Advies: Houden Risico: GemiddeldRating: 2BKoers: 329,4 NOKTicker: AKERBP NOISIN-code: NO0010345853Markt: OsloBeurskapitalisatie: 210,9 miljard NOKK/w 2021: 15,6Verwachte k/w 2022: 6,4Koersverschil 12 maanden: +37,9%Koersverschil sinds jaarbegin: +21,3%Dividendrendement: 6,2%