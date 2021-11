Het bedrijf is perfect gepositioneerd om de ambitieuze uitbreidingsinvesteringen te financieren.

De Noorse olie- en gasproducent AkerBP realiseerde in het derde kwartaal een gemiddelde dagproductie van 210.000 vaten olie-equivalent. Dat was een stijging met 4,2 procent tegenover het derde kwartaal van 2020, en met 5 procent tegenover het tweede kwartaal. Na negen maanden bedraagt het daggemiddelde 210.200 vaten olie-equivalent, 1,8 procent meer dan vorig jaar (206.500 vaten). Op jaarbasis mikken de Noren op de onderkant van de voorziene vork van 210.000 tot 220.000 vaten olie-equivalent. De belangrijkste reden voor de toename tegenover het tweede kwartaal was een fors hogere bijdrage van het Skarv-gebied (+65%). AkerBP produceert zowel olie (81 à 84%) als gas (16 à 19%). De Noren slaagden er in het derde kwartaal in het verkochte volume op te trekken tot 224.800 vaten olie-equivalent, waarvan 18,3 procent gas, tegenover 195.100 vaten in het vorige kwartaal (16,2% gas). Daarmee speelden ze maximaal in op de ruimschootse verdubbeling van de gasprijzen, van 45,1 dollar naar 91,3 dollar per vat olie-equivalent. De olieprijs steeg gemiddeld met 6,9 procent tot 71,5 dollar per vat. De 16 procent hogere verkochte volumes stuwden in combinatie met de gestegen prijzen de omzet 39 procent hoger tot een record van 1,56 miljard dollar (+128,5% tegenover het derde kwartaal van 2020). De bedrijfskasstroom of ebitda nam met 46,2 procent toe tot 1,25 miljard dollar (+144,6% tegenover het derde kwartaal van 2020). De gemiddelde productiekosten bleven stabiel op 9 dollar per vat olie-equivalent en bedraagt na negen maanden 8,9 dollar per vat. De verwachting voor het volledige jaar is opgeschoven naar de bovenkant van de vork van 8,5 tot 9 dollar per vat. Hogere belastingen en een afwaardering van 154 miljoen dollar op het Ula-productiegebied beperkten de toename van de nettowinst tot 52 miljoen dollar, tot 206 miljoen (+33,8%), of van 43 naar 57 dollarcent per aandeel. De nettoschuld zakte met 487 miljoen dollar tot 2,3 miljard. Twaalf maanden geleden was dat nog 3,8 miljard. Het bedrijf is perfect gepositioneerd om de ambitieuze uitbreidingsinvesteringen te financieren. Door de uitstekende resultaten beslisten de Noren het kwartaaldividend over het derde kwartaal fors op te trekken, van 0,3124 dollar per aandeel naar 0,4165 dollar. Dat geeft een brutorendement van 4,2 procent.De uitbreidingsplannen behelzen in eerste instantie de opstart van de tweede productiefase van het Johan Sverdrup-veld in het vierde kwartaal van 2022, met een verhoogde verwachte piekproductie van 755.000 vaten olie-equivalent per dag (aandeel AkerBP van 11,6% of 87.400 vaten). In het derde kwartaal bedroeg het daggemiddelde 63.424 vaten olie-equivalent. Daarnaast schieten de ontwikkelingsplannen goed op voor het Noaka-gebied, het grootste onontgonnen Noorse olie- en gasgebied met een resource van 600 miljoen vaten olie-equivalent. In geval van een positieve definitieve investeringsbeslissing in het vierde kwartaal van 2022, start de productie op in 2027. Op korte termijn start de tweede productiefase van het Erfugl-gebied. ConclusieWe verlaagden onlangs het advies na de sterke klim van het AkerBP-aandeel. Het bedrijf handelt in goede en slechte tijden slagkrachtig met het oog op de creatie van aandeelhouderswaarde. Het unieke groeiprofiel in combinatie met de sterke financiële positie blijven een fantastische troef. De waardering is aanvaardbaar, tegen 16 en 15 keer de verwachte winst van 2021 en 2022 en met een ondernemingswaarde (ev) van 4,6 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2021.Advies: houden/afwachten Risico: gemiddeldRating: 2BKoers: 329,50 NOKTicker: AKERBP NOISIN-code: NO0010345853Markt: OsloBeurskapitalisatie: 118,4 miljard NOKK/w 2020: 311Verwachte k/w 2021: 16Koersverschil 12 maanden: +113%Koersverschil sinds jaarbegin: +52%Dividendrendement: 4,2%