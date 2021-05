De Noorse olie- en gasproducent boekte een recordomzet in het eerste kwartaal.

De gemiddelde kwartaalproductie bleef met 222.200 vaten olie-equivalent per dag wel nipt onder het record van het vorige kwartaal (223.100 vaten). Het verkochte volume ging wel 4,4 procent hoger, tot 223.200 vaten. In het eerste kwartaal van 2020 bedroeg de gemiddelde dagproductie 208.100 vaten olie-equivalent en het verkochte volume 207.500 vaten. Aker BP profiteerde bovendien van de hogere olie- en gasprijzen. De gemiddelde gerealiseerde olieprijs steeg tegenover het vorige kwartaal van 44,2 naar 60,1 dollar per vat olie-equivalent (+36%) en de gemiddelde gasprijs van 31,8 naar 38,5 dollar per vat (+21%). Dat leverde een recordomzet van 1,13 miljard dollar op, 35,9 procent meer dan in het vorige kwartaal en 30 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2020. De bedrijfskasstroom (ebitda) nam met 40,9 procent toe tot 878 miljoen dollar (+31,8% tegenover het eerste kwartaal van 2020). De gemiddelde productiekosten klommen van 8,1 dollar per vat naar 8,6 dollar, binnen de verwachte vork van 8,5 à 9 dollar voor 2021 (8,3 dollar in 2020). De operationele kasstroom klom naar een record: van 678 miljoen dollar in het vorige kwartaal naar 900 miljoen. De bedrijfswinst (ebit) sprong van 278 miljoen naar 590 miljoen, tegenover 266 miljoen dollar verlies in het eerste kwartaal van 2020. De nettowinst daalde licht, van 129 miljoen naar 127 miljoen, door een eenmalige terugbetaling van belastingen in het vorige kwartaal. In het eerste kwartaal van 2020 was er nog 335 miljoen dollar nettoverlies door voor 654 miljoen dollar afwaarderingen op de activa wegens de fors gedaalde prijzen. Het doel blijft dit jaar 450 miljoen dollar uit te keren, tegenover 425 miljoen in 2020. Daarom is het kwartaaldividend vanaf het eerste kwartaal opgetrokken naar 0,3124 dollar per aandeel. De nettoschuld zakte in het afgelopen kwartaal met 0,3 miljard dollar tot 3,3 miljard, of 0,9 keer de verwachte ebitda 2021. Door de terugbetaling van een lening van 500 miljoen dollar met vervaldatum 2025 is de looptijd van de schuld verlengd. Aker BP beschikt, inclusief aangepaste en verlengde kredietlijnen van 3,4 miljard dollar, over 3,8 miljard dollar liquiditeiten.De verwachte jaarproductie blijft 210.000 tot 220.000 vaten olie-equivalent per dag, tegen een gemiddelde productiekostprijs van 8,5 à 9 dollar per vat. De uitbreidingsprojecten zitten op schema. In het vierde kwartaal start de tweede productiefase in Aerfugl. In het tweede en het derde kwartaal neemt AkerBP investeringsbeslissingen over bijkomende productiebronnen in het Valheim-veld. Maar het is vooral uitkijken naar de beslissing in het derde kwartaal over het conceptontwerp voor het Noakagebied, waarin AkerBP een belang van 60 procent heeft. Dat moet vanaf 2027 een nieuwe groei-impuls geven richting 380.000 vaten olie-equivalent per dag in 2028. Eind 2022 start de tweede productiefase in het Johan Sverdrup-olieveld (belang van 11,6%). Daardoor zal de dagproductie klimmen van 500.000 naar 690.000 vaten olie-equivalent. Noaka is met 500 miljoen vaten olie-equivalent reserves vijf keer kleiner dan Sverdrup (2,7 miljard), maar weegt voor AkerBP even zwaar door zijn grotere belang in het project. ConclusieHet aandeel reageerde positief op de sterke cijfers over het eerste kwartaal. De waardering blijft aantrekkelijk, tegen 14,5 keer de verwachte winst 2021 en met een ondernemingswaarde (ev) van minder dan 4 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2021. De financiële positie is sterk en het groeiprofiel bovengemiddeld. Advies: koopwaardig Risico: gemiddeldRating: 1BKoers: 245,3 NOKTicker: AKERBP NOISIN-code: NO0010345853Markt: OsloBeurskapitalisatie: 88,3 miljard NOKK/w 2020: 231Verwachte k/w 2021: 14,5Koersverschil 12 maanden: +39%Koersverschil sinds jaarbegin: +14%Dividendrendement: 4,3%