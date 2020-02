De organische omzetgroei van LVMH bleef in het vierde kwartaal uitzonderlijk onder de analistenverwachting.

Het luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) verwent analisten en aandeelhouders al jaren met bijzonder spectaculaire omzetgroeicijfers. Bijna altijd klopt het de verwachtingen. Dat was in het vierde kwartaal van vorig jaar twee keer niet het geval. De organische groei (zonder overnames) lag met 8 procent onder de die in voorgaande kwartalen (11% in de eerste negen maanden), en ook de analistenverwachting van 8,7 procent organische omzetgroei haalde LVMH niet.Vooral de rellen in Hongkong wogen op de groei. De impact van de uitbraak van het coronavirus zal pas merkbaar zijn in de cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar. Er kwam deze keer dan ook geen fraaie koersreactie op de borden. Anderzijds mogen we er ook geen negatief verhaal van maken. LVMH blijft beduidend sneller groeien dan de concurrentie. De groep is een meester in het vinden van nieuw designtalent, waarmee ze ook de jonge generaties aanspreekt. De omzetgroei voor het boekjaar 2019 bedraagt een indrukwekkende 15 procent, van 46,82 naar 53,67 miljard euro. Daarmee sprong de omzet van 20 miljard euro in 2010 naar meer dan 50 miljard euro in 2019. De organische (zonder overnames of desinvesteringen) groei ligt op 10 procent na een trager groeiritme in het laatste kwartaal. De luxegrootheid deed in november vorig jaar met de aankoop van het prestigieuze Amerikaanse juwelenhuis Tiffany & Co voor bijna 15 miljard euro een grote overname. Daarmee zal de groep ook in juwelen een wereldspeler worden. Maar de grootste en meest rendabele divisie blijft Mode & Lederwaren. Die cruciale afdeling realiseerde een fraaie organische omzetklim van 15 procent in het vierde kwartaal (18% na negen maanden). De afdeling is wereldwijd bekend van topmerken als Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Givenchy, en Kenzo, en was in 2019 goed voor 41,4 procent van de omzet en bijna 64 procent van de bedrijfswinst (ebit). In 2018 was dat aandeel in de ebit nog afgerond 59 procent, maar vorig jaar sprong de bedrijfswinst 24 procent hoger in Mode & Lederwaren (van 5,94 naar 7,34 miljard euro) tegenover een stijging 15 procent op groepsniveau (van 10 naar 11,5 miljard euro). De andere divisie met een hoge winstmarge is de Wijnen & Sterke dranken met onder meer de topmerken Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot, Château d'Yquem en Hennessy.De omzet in die divisie liet in het afgelopen jaar een organische toename met 6 procent optekenen (+7% na drie kwartalen, slechts 3% in vierde kwartaal). De champagnevolumes vielen tegen.De afdeling Selectieve Retailing omvat naast de Sephora-winkels vooral de DFS Group (grootste luxewinkelketen voor reizigers met ruim 1100 winkels). Die divisie zag haar omzet organisch slechts met 1 procent toenemen in het vierde kwartaal, waardoor de organische groei op jaarbasis tot 5 procent terugviel. Sephora werd geholpen door de uitzonderlijke forse start van de verkoop van de nieuwe make-up Fenty Beauty van popster Rihanna. Maar de groei werd stevig gedrukt door mindere verkopen in Hongkong.ConclusieDe koers is zo'n 10 procent teruggevallen in januari sinds de uitbraak van het coronavirus in China, een cruciale markt voor 's werelds grootste luxegigant. Het is uiteraard cynisch, maar we zouden niet rouwig zijn om een verdere koersdaling zodat de topper in aanmerking kan komen voor de voorbeeldportefeuille. De waardering loopt tegen ruim 25 keer de verwachte winst voor dit jaar en 14 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev)/bedrijfskasstroom (ebitda) terug.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 403,50 euroTicker: MC FPISIN-code: FR0000121014Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 203,8 miljard euroK/w 2019: 28,5Verwachte k/w 2020: 25,5Koersverschil 12 maanden: +45%Koersverschil sinds jaarbegin: -2,5%Dividendrendement: 1,5%