We denken dat Keno Hill een succes wordt voor Alexco Resources.

Het Canadese Alexco Resource Corp. bezit 233 vierkante kilometer in Yukon, het noordwestelijke deel van Canada. Daar worden al ruim een eeuw edelmetalen ontgonnen. Het gebied van Alexco omvat het Keno Hill Silver District, dat opgedeeld is in vier regio's: Bellenko, Bermingham, Lucky Queen en Flame&Moth. Vorig jaar waren eindelijk alle vergunningen en financieringen rond. Met de ingebruikname van Keno Hill evolueerde Alexco van een projectontwikkelaar naar een producent. Keno Hill is een zilvermijn. 75 procent van de output is zilver, bijproducten zijn goud, zink en lood. Keno Hill bevat rijke ertsen, met gemiddeld 1133 gram per ton zilverequivalent. Alexco verwacht er de komende acht jaar gemiddeld 4 miljoen troy ounce zilver per jaar te produceren. Dankzij de rijke ertsen kan dat met slechts 400 ton erts per dag, waardoor in een eerste fase geen dure verwerkingsinstallatie nodig is. Aan het begin van het derde kwartaal moet de mijn op kruissnelheid zijn. De capaciteit is voorzien op 550 ton erts per dag. Dat tempo zou de mijn halen in het derde en vierde productiejaar. De output zal op dat moment iets boven 5 miljoen troy ounce op jaarbasis liggen, en daarna weer afnemen. De hoge efficiëntie moet de productiekosten onder 12 dollar per troy ounce houden. De haalbaarheidsstudie van 2019 ging uit van een zilverprijs van 17,91 dollar. Dan is Keno Hill al rendabel. Zelfs na de recente correctie van de zilverprijs naar 25 dollar kan Alexco er een marge van ruim 50 procent halen. De ertsen komen nu uit de Bellekenoregio. Begin dit jaar focust de exploratie op het high-gradedeel van Bermingham. De resultaten en en een nieuwe reserveschatting komen eind dit jaar. Daarna volgen Flame&Moth en Lucky Queen. De reserveschatting bedroeg eind vorig jaar 30,4 miljoen troy ounce, goed voor een levensduur van acht jaar. Maar de exploratie-inspanningen moeten dat cijfer flink opkrikken.Alexco heeft een streamingovereenkomst met Wheaton Precious Metals (WPM). Dat zal een kwart van het geproduceerde zilver afnemen. Behalve van de marktprijs van zilver is de verkoopprijs ook afhankelijk van de grades die Alexco realiseert. Bij de opstart van de mijn ontvangt Alexco een hogere vergoeding. Alexco noteert op de New York Stock Exchange en op de Toronto Stock Exchange met tickersymbool AXU. Insiders hebben zo'n 5 procent van de uitstaande aandelen. Ondanks enkele kapitaaloperaties kon Alexco de groei van het aantal aandelen onder controle houden. De zilverproducent haalde vorig jaar geld op in maart en juli, waardoor hij het boekjaar afsloot met een cashpositie van 23,7 miljoen Canadese dollar. In januari volgde een kapitaalronde van 11,7 miljoen Canadese dollar. Alexco verkocht ook de royalty-overeenkomst op het Beer Creek Project van Golden Predator Exploration aan WPM. Dat bracht 5,4 miljoen dollar op. Alexco beschikt ook nog over een kredietfaciliteit van 15 miljoen Canadese dollar. Met de start van de productie komen ook de kasstromen op gang, waardoor er op de korte termijn voldoende geld is. De mijngroep is schuldenvrij. ConclusiePrimaire zilverproducenten zijn zeldzaam. De lage productiekosten en de ligging in een veilige jurisdictie als Canada maakt het verhaal nog mooier. Er is veel uitbreidingspotentieel en de productie start met een schuldenvrije balans. De mijnbouwsector is nooit risicovrij, maar we denken dat Keno Hill een succes wordt voor Alexco Resources. Na de recente terugval is het aandeel tegen 9 keer de verwachte winst en 2 keer de boekwaarde koopwaardig. Advies : koopwaardigRisico : gemiddeldRating : 1BKoers : 2,62 dollarMarkt : New York Stock ExchangeTicker : AXU USISIN-code : CA01535P1062Beurskapitalisatie : 374 miljoen dollarK/w 2020 : -Verwachte k/w 2021 : 9Koersverschil 12 maanden : +66%Koersverschil sinds jaarbegin : -17%Dividendrendement : -