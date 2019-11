Alibaba bereikt nieuwe mijlpaal met notering in Hongkong

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

De legendarische oprichter Jack Ma is nog maar net uitgezwaaid als CEO van Alibaba, of het grootste e-commercebedrijf van China bereikt een nieuwe mijlpaal met de notering op de beurs van Hongkong. Door de al maandenlange aanslepende onlusten absoluut niet de beste beurs van 2019, maar na de notering enkele maanden geleden van een minderheidsbelang van de Aziatische activiteiten van AB InBev opnieuw een bewijs dat het nog altijd een van de belangrijkste financiële centra van Azië is.

Particuliere investeerders liepen storm voor de aandelen die tegen 176 Hongkong dollar (HKD) werden aangeboden. Het is voor Hongkong de belangrijkste beursgang van het decennium met een tegenwaarde van 11 tot 11,5 miljard dollar (ex- of inclusief uitoefening opties). De handelsoorlog tussen VS en China was ook een overweging in de beslissing om deze extra notering door te voeren. De stap moet de nieuwe topman Daniel Zhang middelen geven om Alibaba op het groeipad te houden.

