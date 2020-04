Ondanks de groeivertraging klopte Alibaba opnieuw de analistenverwachtingen met de resultaten van het derde kwartaal.

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door twee mijlpalen. Ten eerste zwaaide de legendarische oprichter Jack Ma af als CEO van het grootste e-commercebedrijf van China. Daarnaast was er de notering op de beurs van Hongkong. Particuliere investeerders liepen storm voor de aandelen die tegen 176 Hongkongse dollar werden aangeboden. Het is voor Hongkong de belangrijkste beursgang van het decennium met een tegenwaarde van 11 tot 11,5 miljard dollar. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China was ook een overweging voor die extra notering. Het moet de nieuwe topman, Daniel Zhang, ook middelen geven om Alibaba op het groeipad te houden.

...

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door twee mijlpalen. Ten eerste zwaaide de legendarische oprichter Jack Ma af als CEO van het grootste e-commercebedrijf van China. Daarnaast was er de notering op de beurs van Hongkong. Particuliere investeerders liepen storm voor de aandelen die tegen 176 Hongkongse dollar werden aangeboden. Het is voor Hongkong de belangrijkste beursgang van het decennium met een tegenwaarde van 11 tot 11,5 miljard dollar. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China was ook een overweging voor die extra notering. Het moet de nieuwe topman, Daniel Zhang, ook middelen geven om Alibaba op het groeipad te houden. Dat Alibaba hét verkoopplatform van China is, bleek nog eens op Singles' Day op 11 november, de belangrijkste onlineshoppingdag in China. Alibaba slaagde erin in 24 uur een omzet van 38,4 miljard dollar te realiseren, een record. Dat was 26 procent meer dan het jaar ervoor. Het was wel het zwakste groeicijfer van de voorbije tien jaar, een bewijs dat er duidelijk sprake is van een lager groeiritme in China met ook een impact op de groei van de e-commerce. Daarom kon de koers niet echt profiteren van het verkoopcijfer op Singles' Day, in tegenstelling tot de voorgaande jaren.De grootste beurskapitalisatie van Azië wist die status te verwerven door te surfen op de sterke economische groei en de fors toenemende consumptie-uitgaven in het land. Met een duizelingwekkende groei van de omzet en de winst tot gevolg. Sinds het boekjaar 2011-2012 (afsluitdatum 31/3) is de omzet achtereenvolgend met 68,2, 72,4, 52,1, 45,1, 32,7, 56,5, 58,1 en 50,6 procent gegroeid. De omzet is geëvolueerd van 20,02 miljard yuan naar 376,84 miljard yuan. De evolutie van de bedrijfskasstroom (ebitda) was minder indrukwekkend, maar wel bijzonder stevig en ging van 6,02 miljard yuan voor het boekjaar 2011-2012 naar 59,68 miljard voor boekjaar 2018-2019. Dat vertaalt zich in een daling van de ebitda-marge van 30,1 procent voor het boekjaar 2011-2012 tot 15,8 procent voor het afgelopen boekjaar 2018-2019. Ondanks de groeivertraging klopte Alibaba opnieuw de analistenverwachtingen met de resultaten van het derde kwartaal van het boekjaar 2019-2020. De omzet liet weer een verbazingwekkende klim van 38 procent zien tot 161,5 miljard yuan of 23,2 miljard dollar. Dat is zowat 1,5 procent beter dan de analistenconsensus van 159,51 miljard yuan. De winst kwam uit op 18,2 miljard yuan per aandeel tegenover een gemiddelde analistenverwachting van slechts 15,3 miljard per aandeel.Alibaba probeert zijn dominante positie te beschermen door onder meer de overname van Kaola, de luxedochter van de onlineretailer NetEasse.De waarnemers weten dat ook andere activiteiten moeten worden ontplooid om de groei op termijn op peil te houden. Daar zet Alibaba volop op in. Erg succesvol is de ontwikkeling van clouddiensten (+62% in het derde kwartaal).Over de impact van het coronavirus werd niet gerept. ConclusieWe zijn enkele maanden geleden begonnen met de actieve opvolging van het aandeel wegens het indrukwekkende groeiparcours van Alibaba. De gunstige perspectieven op de lange termijn spelen een cruciale rol. Op basis van een verwachte koerswinstverhouding van 27 en een verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) van meer dan 20 lijkt het aandeel duur, maar op basis van de verhouding met de verwachte groei is de waardering aanvaardbaar. Te midden van de coronahysterie houdt het aandeel goed stand, mede dankzij de sterkste financiële positie (33 miljard dollar nettokaspositie). Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 194,48 dollarTicker: BABA USISIN-code: US01609W1027Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 522 miljard dollarK/w 2019: 33Verwachte k/w 2020: 27Koersverschil 12 maanden: +10%Koersverschil sinds jaarbegin: -7%Dividendrendement: -