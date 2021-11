De kwartaalcijfers van de Chinese e-commercereus vielen tegen, maar de omzet groeide toch nog met 29 procent.

De voorbije twaalf maanden waren woelig en onaangenaam voor Alibaba. Een jaar geleden torpedeerde de overheid de beursgang van zijn fintech-dochter Ant Group, waarin Alibaba een belang van 33 procent heeft. De IPO op de beurs van Sjanghai moest de grootste beursintroductie ooit worden, met een tegenwaarde van 34,4 miljard dollar. Het e-commercebedrijf Alibaba is het levenswerk van Jack Ma. En al is hij sinds 2019 niet meer de CEO van Alibaba, hij blijft wel het gezicht van de Chinese techgigant. Ma uitte stevige kritiek op de toezichthouders, en dat was duidelijk niet naar de zin van de autoriteiten, inclusief de Chinese leider Xi Jinping. Net voor de beursgang kondigden de Chinese autoriteiten nieuwe regels voor fintechbedrijven aan, die de groeiperspectieven kelderden. De beursgang werd afgeblazen.Het was het startschot voor een salvo aan onderzoeken, boetes, nieuwe reglementeringen voor Chinese (tech)giganten, in het kader van een politiek van 'meer gelijkheid'. Vorige week nog kregen Alibaba, Tencent, Baidu en andere ondernemingen nog een bijkomende boete van 500.000 yuan per overtreding. Tel daar een groeivertraging in China bij, en de basis voor een moeilijk kwartaal is gelegd.Na tegenvallende cijfers over het tweede kwartaal van het boekjaar 2021-2022 (afsluitdatum 31/3) straften de markten het aandeel van Alibaba zwaar af. De omzet nam nochtans toe met 29 procent tot 200,69 miljard yuan, 3 procent onder de gemiddelde analistenverwachting van 206,17 miljard. Eind september had Alibaba 953 miljoen actieve, mobiele gebruikers op de marktplaats, een fenomenaal aantal. Die leverden een kwartaalomzet van 171,17 miljard yuan, onder de analistenconsensus van 178,84 miljard. De clouddiensten blijven een van de sterkste groeipolen met een omzetgroei van 34 procent tot 20,01 miljard yuan. Daarmee klopte de afdeling als enige divisie de gemiddelde analistenverwachting (19,25 miljard yuan). Alibaba is de marktleider op de Chinese cloudmarkt.Ontgoochelend was de daling van de bedrijfskasstroom (ebitda) met 27 procent tot 34,84 miljard yuan. De analisten hadden gemiddeld 40,19 miljard verwacht. Ook de ebitda-marge maakte een duik: van 31 naar 17 procent. De winst kwam uit op 28,52 miljard yuan, een daling van 39 procent op jaarbasis. Per aandeel is dat 11,20 yuan. Voor het volledige boekjaar gaat het management nu uit van een omzetgroei met 20 tot 23 procent, terwijl de gemiddelde analistenverwachting 27 procent was.Alibaba groeide het afgelopen decennium uit tot hét verkoopplatform van China. Maar door de heisa en de bijbehorende onzekerheid ging wel 350 miljard dollar aan beurswaarde verloren. Er is een knik gekomen in het voorheen indrukwekkend groeiparcours van Alibaba. De perspectieven blijven rooskleurig op de lange termijn. Alleen moeten we op de korte termijn door een groeivertraging en flink wat onzekerheid die de Chinese overheid heeft gezaaid. Maar die negatievere elementen zijn al in de koers verrekend op basis van een fors lagere waardering tegen van een verwachte koers-winstverhouding van 18 (26 begin dit jaar) en een verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) van 12 (17 begin dit jaar). Daarom hebben we de positie in de voorbeeldportefeuille opgetrokken. Op de korte termijn blijven koersschommelingen mogelijk, maar daarna zien we ruimte voor een flink koersherstel (koopwaardig; rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 133,35 dollarTicker: BABA USISIN-code: US01609W1027Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 361,5 miljard dollarK/w 2021: 14Verwachte k/w 2022: 18Koersverschil 12 maanden: -55%Koersverschil sinds jaarbegin: -45%Dividendrendement: -