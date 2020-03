Hoewel zijn extreme dominantie taant, blijft Alphabet erg winstgevend. De hoge cashpositie houdt alle opties open - van overnames, een versnelde aandeleninkoop tot een dividend.

Alphabet, de holding boven Google, blijft vooral een onlineadvertentiebedrijf. De groepsomzet klom in het vierde kwartaal naar 46,1 miljard dollar, of 17 procent meer dan een jaar eerder. Daarvan was 37,9 miljard dollar (+16,7%) afkomstig uit advertentie-inkomsten. De groei nam wel voor het zesde opeenvolgende kwartaal af door de toenemende concurrentie van onder meer Facebook en Amazon. Consumenten zoeken steeds vaker rechtstreeks hun producten op de sites van onlineretailers in plaats van via Google. Adverteerders verschuiven daarom een deel van hun budgetten naar die platformen.31,9 miljard dollar van de inkomsten kwam van de eigen websites - zoals Google Search, Google Maps, Google Drive, en Gmail - en de rest van partnersites. De hardwaretak presteerde ondermaats door een gebrek aan nieuwe producten. Het segment Other Bets liet zelfs een operationeel verlies van 2 miljard dollar optekenen op een omzet van 172 miljoen dollar. Die afdeling omvat activiteiten zoals zelfrijdende auto's en toepassingen voor kunstmatige intelligentie. Op groepsniveau klom de marge op de bedrijfswinst (ebitda) licht naar 45,6 procent, tegenover 45,1 procent vorig jaar. De omzet van YouTube werd voor het eerst apart uitgesplitst. Volgens sommige analisten is dat de voorbode van een afsplitsing van de video- en streamingwebsite. De advertentie-inkomsten uit YouTube stegen vorig jaar met 36 procent op jaarbasis naar 15,2 miljard dollar. Niet slecht, maar de markt had op meer gehoopt.Alphabet slaagt er voorlopig onvoldoende in om zijn basis van 2 miljard gebruikers te gelde te maken. De inkomsten uit cloudcomputing stegen op jaarbasis met iets meer dan de helft naar 8,92 miljard dollar. Op basis van het vierde kwartaal (2,6 miljard dollar) levert de cloudactiviteit nu ongeveer 10 miljard op jaarbasis op. Bij Amazon Web Services (AWS) bedraagt dat cijfer 40 miljard dollar. Behalve Amazon moet Alphabet ook Microsoft laten voorgaan in het cloudsegment. Alphabet boekte in het vierde kwartaal een vrije kasstroom van 8,4 miljard dollar. Dat brengt het totaal over de vier voorbije kwartalen op 25,6 miljard dollar. Over het volledige boekjaar 2019 steeg de omzet met 18,3 procent naar 161,9 miljard dollar. Daarop werd een nettowinst van 34,3 miljard dollar verdiend, of 11,7 procent meer dan een jaar eerder. De cashpositie was eind vorig boekjaar opgelopen naar 119,7 miljard dollar. Daar staat een langetermijnschuld van 4,5 miljard dollar tegenover. Alphabet heeft dus ruimte zat om nog meer te investeren of andere bedrijven te kopen. Enkele weken geleden nam Alphabet het Britse Looker Data Sciences over voor 2,6 miljard dollar. Het bedrijf is gespecialiseerd in gegevensanalyse voor cloudcomputing. Ook de aandeelhouders worden niet vergeten. Vorig jaar werd het budget voor aandeleninkopen opgetrokken met 25 miljard dollar. Alphabet kocht tussen oktober en december voor 6,1 miljard dollar eigen aandelen en het zal die inkoop de komende kwartalen voortzetten. Het resterende budget onder het lopende programma bedraagt nog 21 miljard dollar, maar er is genoeg financiële ruimte om het opnieuw te verhogen. We sluiten in de toekomst ook een dividend niet helemaal uit. Hoewel de groei en de extreme dominantie van de zoekmachine tanen, blijft Alphabet erg winstgevend. Het verlies aan marktaandeel is relatief, want de markt voor digitale reclame blijft groeien. De hoge cashpositie houdt alle opties open, van overnames, een versnelde aandeleninkoop tot een dividend. Dankzij de stevige correctie is het aandeel niet meer zo duur. Maar het is nog niet goedkoop genoeg om al een koopadvies te geven.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 1084,33 dollarMarkt: NasdaqTicker: GOOG USISIN-code: US02079K1079Beurskapitalisatie: 741,5 miljard dollarK/w 2019: 22Verwachte k/w2020: 20Koersverschil 12 maanden: -19%Koersverschil sinds jaarbegin: -8%Dividendrendement: -