Alphabet, de holding boven Google, pakte uit met een uitstekend slotkwartaal in een jaar met twee gezichten. In het tweede kwartaal daalde de omzet voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf. Maar dat is nog maar een vage herinnering. De tweede jaarhelft kon de tegenvallende reclame-inkomsten van de eerste jaarhelft ruimschoots compenseren. Ook de cloudafdeling profiteerde van de digitale transformatie thuis en op het werk. Door een nieuwe rapporteringsstructuur publiceert Alphabet voortaan aparte cijfers over de cloudactiviteiten. De groepsomzet klom in het vierde kwartaal naar 56,9 miljard dollar (+23,5%), 4 miljard boven de consensusprognose. Door een forse daling van de uitgaven voor reiskosten en onderzoek & ontwikkeling steeg de operationele winst (ebit) met 69 procent naar 15,6 miljard dollar, goed voor een ebit-marge van 27,5 procent. Over het volledige boekjaar 2020 steeg de omzet naar 182,5 miljard dollar (+12,8%). De ebit klom met een vijfde, waardoor de ebit-marge op 22,6 procent uitkwam, tegenover 21,2 procent een jaar eerder. Er was 40,3 miljard dollar, of 58,61 dollar per aandeel, (+19%) nettowinst. Alphabet blijft sterk afhankelijk van advertentie-inkomsten. De andere afdelingen zijn minder winstgevend of verlieslatend. Dat is op korte termijn geen probleem, zolang de kasstromen groot genoeg blijven. Maar wanneer de uitgaven dit jaar weer aantrekken, zullen de marges daar zeker onder lijden. Google Services bestaat uit de Google-zoekmachine, YouTube, reclameplatformen als AdSense en Adwords en Google Other (onder meer de Google Play Store voor apps). In het vierde kwartaal groeide de omzet van de afdeling met 22 procent naar 52,9 miljard dollar. Dat is bijna 93 procent van de groepsomzet. De zoekmachine blijft de grootste omzetgenerator (31,9 miljard, +17%), maar de grootste groei was voor YouTube, dat de omzet op jaarbasis met bijna de helft zag toenemen naar 6,9 miljard dollar. De advertenties op websites van derden leverden 7,4 miljard dollar op (+22%) en Google Other 6,7 miljard (+27%). Het vorig jaar overgenomen Fitbit komt ook in deze afdeling terecht, maar zit nog niet in de cijfers van 2020. Google Cloud, met het Google Cloud Platform (onlineopslag van data en databasebeheer) en Google Workplace (videoconferenties), groeide in het vierde kwartaal naar 3,8 miljard dollar omzet (+46,5%). Over het volledige boekjaar is dat 13 miljard dollar, of iets meer dan 7 procent van de groepsomzet. De afdeling is nog verliesgevend, omdat ze zware investeringen vergt. Het operationeel verlies bedroeg vorig boekjaar 5,6 miljard dollar.Alphabet realiseerde vorig jaar een vrije kasstroom van 17,2 miljard dollar. Het gaf ook groene obligaties uit met een lage rentevoet, wat de schuld op iets meer dan 25 miljard dollar bracht. De liquiditeiten en de investeringen stegen naar 136,7 miljard dollar. Dat levert een nettocashpositie van 111,6 miljard dollar op. Alphabet keert geen dividend uit, maar vergoedt de aandeelhouders met aandeleninkopen. Vorig jaar daalde het aantal aandelen in omloop met 1,7 procent.ConclusieHet herstel van de advertentiemarkt zet door, en dit en het volgende kwartaal dient zich een eenvoudige vergelijkingsbasis aan met de slechte eerste jaarhelft van vorig jaar. De afhankelijkheid van onlineadvertenties maakt Alphabet wel kwetsbaarder, want er is geen buffer van de cloudafdeling, die nog verlieslatend is. De waardering is hoog en bovendien hangen het bedrijf juridische procedures boven het hoofd. Afwachten.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 2051,42 dollarMarkt: NasdaqTicker: GOOG USISIN-code: US02079K1079Beurskapitalisatie: 1377 miljard dollarK/w 2020: 35Verwachte k/w2021: 29Koersverschil 12 maanden: +47%Koersverschil sinds jaarbegin: +17%Dividendrendement: -