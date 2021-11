De Google-moederholding beschikt over een nettocashpositie van 114 miljard dollar.

De online-adverteerders blijven vlot de weg vinden naar de Google-platformen, waardoor 2021 een zeer goed jaar wordt voor de moederholding Alphabet. In het derde kwartaal steeg de omzet met 41 procent tot 65,1 miljard dollar, wat het totaal na drie kwartalen op 182,3 miljard brengt, of 45,1 procent meer dan een jaar eerder. Ook de winstgevendheid ging er flink op vooruit. De bedrijfswinst (ebit) bedroeg 21 miljard dollar (+87,6%) en de ebit-marge 32,3 procent, tegenover 24,3 procent een jaar eerder. Dat was te danken aan lagere kosten en een verlenging van de afschrijvingsduur op hardware. Alphabet realiseerde net geen 19 miljard dollar (+68,4%) nettowinst. De winst per aandeel groeide naar 27,99 dollar (+70,7%), omdat het aantal aandelen in omloop de voorbije twaalf maanden met 1,4 procent is afgenomen. Alphabet is bezig voor 50 miljard dollar eigen aandelen in te kopen. De nettowinst na drie kwartalen is 81,53 dollar per aandeel (+124%). Alphabet rapporteert over Google Services, Google Cloud en de Other Bets. Google Services staat met 59,9 miljard dollar (+40,6%) in voor 91,9 procent van de groepsomzet. De winstgevendheid ligt met een ebit-marge van 40 procent duidelijk boven het groepsgemiddelde. De zoekmachine Google Search levert 58,2 procent van de groepsomzet. De advertenties daar brachten 37,9 miljard dollar op (+44%). YouTube zag de omzet groeien met 43 procent naar 7,2 miljard dollar, 11,1 procent van de groepsomzet. De impact van het nieuwe besturingssysteem van Apple is kleiner dan gevreesd. Daar moeten de gebruikers voortaan expliciet toestemming verlenen om hun persoonlijke gegevens te gebruiken voor reclamedoeleinden. Vroeger gebeurde dat automatisch. Het aantal gebruikers dat daardoor afhaakt bij YouTube blijkt echter miniem. Ook Google Network, dat advertenties op partnersites omvat, deed het goed met een omzet van 8 miljard dollar (+40%). Alphabet moet wel steeds hogere vergoedingen aan de partners uitkeren, wat de winstgevendheid drukt. De omzet van Google Other (6,75 miljard dollar) nam met 23,3 procent toe, met dank aan het overgenomen Fitbit. De Playstore draagt voortaan iets minder bij aan de groei. Alphabet verhoogt de vergoedingen voor de ontwikkelaars die hun apps op het platform aanbieden. Google Cloud groeide met 44,9 procent naar 4,99 miljard dollar. De afdeling maakte in het derde kwartaal nog een operationeel verlies van 644 miljoen dollar door de hoge investeringen in infrastructuur. Naarmate de omzet stijgt, zullen ook de operationele verliezen afnemen. Other Bets, de proeftuin van Google, boekte een operationeel verlies van 1,3 miljard dollar op een omzet van 182 miljoen. Een sterk punt van Alphabet zijn de kasstromen. De vrije kasstroom bedroeg in het derde kwartaal 18,7 miljard dollar (+61,4%) en klokt na drie kwartalen af op 48,5 miljard. In het derde kwartaal kocht Alphabet voor 12,6 miljard dollar eigen aandelen in. Dat brengt het totaal sinds begin dit jaar op 36,8 miljard. De liquiditeit bedraagt 142 miljard dollar en de netto cashpositie 114 miljard.ConclusieAlphabet koppelt een indrukwekkende omzetgroei aan een aantrekkende winstgevendheid. Dat is deels te danken aan een gunstige vergelijkingsbasis met vorig jaar, maar de online-advertentiemarkt, die veruit het meeste opbrengt, blijft wel groeien. Volgend jaar zal de omzetgroei afnemen, en op winst voor de cloudafdeling is het nog wachten. Tegen de huidige koers is het opwaartse potentieel beperkt, al is de waardering in verhouding tot de groei niet overdreven hoog.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 2942,57 dollarMarkt: NasdaqTicker: GOOG USISIN-code: US02079K1079Beurskapitalisatie: 1928 miljard dollarK/w 2020: 50Verwachte k/w2021: 27Koersverschil 12 maanden: +69%Koersverschil sinds jaarbegin: +67%Dividendrendement: -