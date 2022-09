Alphabet kocht in het tweede kwartaal voor 15,2 miljard dollar eigen aandelen in.

Alphabet voerde op 15 juli een aandelensplitsing door waarbij via een aandelendividend per bestaand aandeel negentien nieuwe werden gecreëerd. Een lagere nominale koers zou de liquiditeit ten goede moeten komen. De cijfers van het tweede kwartaal lagen iets onder de verwachtingen. Alphabet kon het excuus van de dure dollar inroepen. Die drukte de omzet tussen april en juni met 3,7 procent. De omzet kwam uit op 69,7 miljard dollar. Dat is 12,6 procent meer dan een jaar eerder, maar iets onder de consensusprognose van 69,9 miljard. Advertenties staan in voor 56,3 miljard dollar (+11,6%) of meer dan 80 procent van de groepsomzet. Alphabet is daarmee de onbetwiste marktleider in de online-advertentiemarkt. De groep profiteert van hogere bestedingen bij zowel kmo's als grote bedrijven. De stijging van de operationele winst (19,5 miljard dollar) bleef beperkt tot 0,5 procent, terwijl op 20,1 miljard dollar werd gerekend. Netto bleef er 16 miljard dollar over (-13,6%) of 1,21 dollar per aandeel (1,27 dollar verwacht). Alphabet investeerde fors in extra personeel en ook de bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling gingen flink de hoogte in: +28% naar bijna 10 miljard dollar. In de Alphabet-holding, die alle Google-platformen overspant, is Google Search nog altijd het grootste bedrijfsonderdeel met een omzet van 40,7 miljard dollar in het tweede kwartaal. Dat is 13,5 procent meer dan een jaar eerder en goed voor 58,4 procent van de groepsomzet. Het aantal zoekopdrachten nam toe en ook Google Lens doet het erg goed. De reclame-inkomsten via YouTube groeiden met 4,8 procent naar 7,3 miljard dollar. Alphabet introduceerde de YouTube Shorts, net als de Reels van Meta een antwoord op TikTok. De Shorts worden goed onthaald. Google Cloud deed het goed met een groei met 35,6 procent naar 6,3 miljard dollar. De afdeling is operationeel nog altijd verlieslatend met een ebit-marge van -13,7 procent. Google Other omvat alles wat geen reclame-inkomsten zijn, zoals de PlayStore, YouTube Premium en de Google Tablet. De inkomsten van die afdeling daalden met 1,1 procent naar 6,6 miljard dollar. Het management geeft geen concrete prognoses voor de rest van het jaar. De tweede helft van vorig jaar was erg goed, wat een minder gunstige vergelijkingsbasis biedt. Daarnaast is er wereldwijd een recessierisico waarvan de impact lastig in te schatten is. Tijdens een recessie dalen de reclamebudgetten, maar door de sterke marktpositie van Alphabet kan dat wel meevallen. Het cloudsegment zou relatief gespaard moeten blijven.Alphabet realiseerde in het eerste kwartaal een vrije kasstroom van 12,6 miljard dollar, wat het totaal over de eerste jaarhelft op 27,9 miljard brengt. De beschikbare liquiditeit (cash en investeringen) bedroeg op het einde van het tweede kwartaal 125 miljard dollar tegenover 139,6 miljard eind december. Het management trok eerder dit jaar het budget voor aandeleninkopen met 70 miljard dollar op. Alphabet schakelde in het tweede kwartaal al een versnelling hoger met inkopen ter waarde van 15,2 miljard dollar.ConclusieHet aandeel Alphabet was in de eerste jaarhelft minder hard gedaald dan de andere grote technologiebedrijven, maar is de voorbije zomer ook minder spectaculair hersteld. De kwartaalcijfers lagen iets onder de verwachtingen, maar Alphabet lijkt vrij goed gewapend om een recessie door te komen. Tegen ongeveer 20 keer de winst, 11 keer de ebitda en minder dan 5 keer de omzet is Alphabet gezien de groei redelijk gewaardeerd. De hoge cashpositie en de aandeleninkopen vormen een buffer. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 110,34 dollarMarkt: NasdaqTicker: GOOG USISIN-code: US02079K1079Beurskapitalisatie: 1350 miljard dollarK/w 2021: 20Verwachte k/w2022: 20Koersverschil 12 maanden: -24%Koersverschil sinds jaarbegin: -24%Dividendrendement: -