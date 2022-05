Met een verlies dat sinds de top beperkt bleef tot iets meer dan 20 procent hield Alphabet in vergelijking met andere technologiebedrijven goed stand tijdens de uitverkoop op de aandelenmarkten.

De kwartaalcijfers van Alphabet, de moederholding van Google, lagen in lijn met de verwachtingen. Alphabet heeft op de online-advertentiemarkt in vergelijking met Meta Platforms minder last van de wijzigingen in het Apple-besturingssysteem iOS. Die maken het traceren van gebruikers om advertenties te personaliseren lastiger. Alphabet is een dominante speler op die markt en profiteerde van hogere reclame-uitgaven door bedrijven.De groepsomzet klom met 23 procent op jaarbasis naar 68 miljard dollar. Alphabet heeft de activiteiten in Rusland stopgezet. Die waren vorig jaar goed voor 1 procent van de groepsomzet. De operationele winst of ebit steeg met 22,2 procent naar 20,1 miljard dollar waardoor de ebit-marge een fractie kromp (-0,2%) naar 29,5 procent. De nettowinst daalde met 8,3 procent naar 16,4 miljard dollar.Alphabet boekte tussen januari en maart voor 54,7 miljard dollar advertentie-inkomsten (+22,3%), goed voor 80,4 procent van de groepsomzet. Google Search blijft de grootste afdeling met een omzet van 39,6 miljard dollar of bijna een kwart meer dan een jaar eerder. YouTube bleef met een omzet van 6,9 miljard dollar (+14,4%) iets onder de verwachte 7,5 miljard. Dat heeft onder meer te maken met de concurrentie van TikTok. Google Network, dat advertenties op partnersites omvat, zag de omzet met 20,2 procent aandikken naar 8,2 miljard dollar. Bij Google Other bleef de omzetstijging beperkt tot 5 procent (6,8 miljard dollar). Het aandeel dat ontwikkelaars van apps moeten afstaan aan Alphabet om die via de PlayStore te mogen verkopen, is de voorbije kwartalen fors gedaald. Google Cloud was weer een lichtpunt met een omzetstijging van 43,8 procent naar 5,8 miljard dollar. De afdeling boekte een operationeel verlies van 931 miljoen dollar. Wegens de hoge nominale koers van het aandeel wordt op 15 juli een aandelensplitsing doorgevoerd. Eén bestaand aandeel geeft recht op negentien bijkomende aandelen. De splitsing geldt voor alle drie de aandelen van de groep, waarvan er twee verhandelbaar zijn: de class-A-aandelen (ticker GOOGL) zonder stemrecht en de class-B-aandelen (ticker GOOG) met stemrecht. Er is in principe geen roerende voorheffing verschuldigd bij die operatie omdat het niet om de uitkering van een dividend gaat. Zekerheid daarover komt er pas wanneer de definitieve modaliteiten gepubliceerd worden in de uitgifteprospectus. Alphabet realiseerde in het eerste kwartaal een vrije kasstroom van 15,3 miljard dollar. De beschikbare liquiditeit bedroeg op het einde van het eerste kwartaal net geen 134 miljard dollar, 4 procent minder dan eind december. De cashpositie bleef bijna ongewijzigd, maar de boekwaarde van de verhandelbare effecten lag 5,6 miljard dollar lager dan een kwartaal eerder. De raad van bestuur wil de overtollige liquiditeiten versneld aan de aandeelhouders uitkeren. Daarom werd beslist het budget voor aandeleninkopen op te trekken van 50 miljard dollar in 2021 naar 70 miljard dollar dit jaar. Daarmee is Alphabet het nummer twee na Apple. Het aantal uitstaande aandelen daalde de voorbije twaalf maanden met 2 procent.ConclusieMet een verlies dat sinds de top beperkt bleef tot iets meer dan 20 procent hield Alphabet in vergelijking met andere technologiebedrijven goed stand tijdens de uitverkoop op de aandelenmarkten. Het aandeel noteert tegen ongeveer 20 keer de verwachte winst en 11 keer de ebitda. Dat is niet heel goedkoop, maar gezien de omzetgroei, de hoge cashpositie en het omvangrijke programma van aandeleninkopen is de waardering voor het eerst in lang weer redelijk te noemen. We verhogen het advies. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 2279,22 dollarTicker: GOOG USISIN-code: US02079K1079Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 1501 miljard dollarK/w 2021: 20Verwachte k/w2022: 20Koersverschil 12 maanden: -1%Koersverschil sinds jaarbegin: -21%Dividendrendement: -