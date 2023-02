Hogere kosten en belastingen, en lagere beurskoersen zaten Alphabet dwars in het vierde kwartaal. Maar de omzet groeit nog steeds, hoewel minder.

Het jongste kwartaalrapport van Alphabet begint nog aardig goed: de omzet is in het vierde kwartaal met 1 procent gestegen, ondanks economische tegenwind en de dure dollar. Maar de kosten zijn met 8,3 procent gestegen, vooral door hogere hardwarekosten en hogere lonen. Daardoor is de operationele winst met 17 procent gedaald. Alphabet heeft een grote hoeveelheid geld op de balans, die het voor een groot deel belegt. Door koersdalingen vorig jaar (van aandelen én obligaties) levert de effectenportefeuille een verlies op tegenover een winst een jaar eerder. Tot slot is de belastingdruk opgelopen van 15,4 naar 20,5 procent. Het resultaat helemaal onderaan is dat de winst per aandeel is gedaald met 32 procent. Een mager resultaat, maar niet direct een reden om te wanhopen. Ondanks de tegenslagen is de omzet over het hele jaar met 9,8 procent gegroeid. Voor dit jaar mogen we weer op groei rekenen. Verder zal de effectenportefeuille in de eerste weken van dit jaar op een behoorlijke plus staan. Bovendien wil het bedrijf meer artificiële intelligentie (AI) inzetten. Dit jaar zullen verschillende AI-modellen beschikbaar komen voor klanten (adverteerders) en gebruikers van bijvoorbeeld Google. ConclusieWe mogen er niet op rekenen dat de economische omstandigheden veel beter worden. Daarom moeten we de winstverwachting voor 2023 van 6,20 naar 5,35 dollar per aandeel verlagen. Dat betekent dat de koers-winstverhouding onder 20 terugvalt. Dat is meer dan aanvaardbaar voor een bedrijf met groeipotentieel, door bijvoorbeeld AI en de Google-cloud, maar ook met een sterke financiële positie - 121,8 miljard dollar aan liquiditeiten en 14,7 miljard schulden. Het advies blijft koopwaardig. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 107,64 dollarMarkt: NasdaqTicker: GOOG USISIN-code: US02079K3059Beurskapitalisatie: 1315 miljard dollarK/w 2022: 20Verwachte k/w 2023: 20Koersverschil 12 maanden: -23%Koersverschil sinds jaarbegin: +21%Dividendrendement: -