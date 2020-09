Voor het eerst in haar geschiedenis daalt de omzet van Google-moeder Alphabet. Maar dat is wellicht iets eenmaligs.

Advertenties vormen de spil van het bedrijfsmodel van Alphabet, de holding boven Google. De advertentie-inkomsten zijn goed voor meer dan 80 procent van de omzet. Alphabet rekent daarvoor op de eigen Google-websites, partnersites en YouTube. De cloudactiviteiten groeien weliswaar sterk, maar leveren minder dan 8 procent van de omzet. Aan het einde van het eerste kwartaal merkte Alphabet al een vermindering in de advertentie-inkomsten. Vooral sectoren als toerisme, luchtvaart en auto's schroefden hun reclamebudgetten fors terug. Die trend zette in het tweede kwartaal door. De omzet van Alphabet daalde tussen april en juni met 1,7 procent, naar 38,29 miljard dollar. Het was de eerste omzetdaling jaar-op-jaar in de geschiedenis van het bedrijf. Niettemin kwam de omzet bijna 1 miljard dollar hoger uit dan de consensusverwachting. Google Search kreeg de grootste tik met op jaarbasis een omzetdaling van 10 procent, naar 21,3 miljard dollar of 56 procent van de groepsomzet. De zoekmachine heeft nog altijd een marktaandeel van 91,5 procent, maar een deel van de reclamebudgetten verschuift wel naar de platformen van onder meer Facebook en Amazon. Op de onlineadvertentiemarkt wordt de koek nog wel groter, maar ook het aantal spelers rond de tafel neemt toe. De advertentie-inkomsten van het YouTube-platform stegen wel met 5,8 procent, naar 3,8 miljard dollar of bijna 10 procent van de groepsomzet. De snelste groeier was Google Cloud (+43% naar 3 miljard dollar). Maar de omzetstijging van 900 miljoen dollar, kon de achteruitgang bij Google Search niet compenseren. Google Cloud profiteert van de snellere digitale transformatie door covid-19, zowel in het bedrijf (thuiswerk) als bij de klanten (meer onlineverkopen). De afdeling omvat de G Suite (o.a. voor videoconferenties) en het Google Cloud Platform (GCP) met onder meer online databasemanagement en online-opslagruimte. GCP is wereldwijd het nummer drie, op grote afstand van Amazon (AWS) en Microsoft (Azure). Google Other, met onder meer de Play Store, zag de omzet met een kwart toenemen naar 5,1 miljard dollar. Het aantal downloads van spellen en apps groeide met 35 procent. De afdeling Ohter Bets (zelfrijdende auto's, kunstmatige intelligentie) leed een operationeel verlies van 1,12 miljard dollar, op 148 miljoen dollar omzet (-9%). De operationele winst op groepsniveau daalde met 30 procent op jaarbasis, naar 6,38 miljard dollar. Daardoor kelderde ook de operationele marge van 24 naar 17 procent (consensus: 15,7%). De vrije kasstroom bedroeg 8,6 miljard dollar, en zal over het volledige boekjaar tussen 25 en 30 miljard dollar uitkomen. De cashpositie was aan het einde van het tweede kwartaal toegenomen naar 121 miljard dollar. Toch was Alphabet erg actief op de obligatiemarkt met voor 10 miljard dollar uitgiftes, waarvan 5,75 miljard dollar aan 'groene obligaties'. Die dienen verplicht voor investeringen in bijvoorbeeld hernieuwbare energie, gendergelijkheid op de werkvloer of de vermindering van de uitstoot van CO2. De obligatie-uitgifte brengt de schuld op 16 miljard dollar. Alphabet heeft dus netto 105 miljard dollar in kas, of ongeveer 150 dollar per aandeel. Het budget voor aandeleninkopen is met 28 miljard dollar verhoogd.ConclusieDe advertentiemarkt, de voornaamste inkomstenbron van Alphabet, trekt weer aan, waardoor de omzetdaling wellicht eenmalig was. Dankzij de hoge kasstromen en de comfortabele financiële positie kan Alphabet de aandeelhoudersvergoedingen optrekken, en eventueel ook overnames doen. De waardering is nu te hoog voor een investering in Alphabet. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 1641,84 dollarMarkt: NasdaqTicker: GOOG USISIN-code: US02079K1079Beurskapitalisatie: 1113 miljard dollarK/w 2019: 38Verwachte k/w2020: 31Koersverschil 12 maanden: +40%Koersverschil sinds jaarbegin: +23%Dividendrendement: -