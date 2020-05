Alphabet ging in maart mee naar beneden met de rest van de technologiegiganten, maar heeft al een mooi herstelparcours laten optekenen. De onlinereclamegigant blijft een cashmachine.

Alphabet, de holding boven Google, pakte uit met een geruststellend kwartaalrapport. Beleggers reageerden euforisch, maar de impact van de coronacrisis zal pas in het lopende tweede kwartaal voelbaar zijn. Enkel in de tweede helft van maart had Alphabet last van de pandemie, al profiteerden sommige onderdelen, zoals YouTube en Google Meet, van de globale lockdown.

Alphabet is een reclamegigant in een technologieverpakking. Het verdienmodel is geconcentreerd rond de Google-websites, de partnersites en YouTube. In het eerste kwartaal klom de groepsomzet bij constante wisselkoersen met 15 procent op jaarbasis naar 42,1 miljard dollar. In hetzelfde kwartaal vorig jaar bedroeg de omzetstijging 19 procent. De vertraging van de groei zet dus door. Toch lag het omzetcijfer bijna 1 miljard dollar boven de consensusverwachting. De betaalde zoekadvertenties (Google Search) groeiden op jaarbasis met 9 procent naar 24,5 miljard dollar of 2 miljard dollar meer dan een jaar eerder. YouTube, dat vorige maand zijn vijftiende verjaardag vierde, zag de omzet op jaarbasis met een derde aantrekken van 3 naar 4 miljard dollar. YouTube blijft de dominante videowebsite en Alphabet slaagt er steeds beter in de grote basis van ruim 2 miljard gebruikers te gelde te maken. De advertentie-inkomsten bedroegen 33,7 miljard dollar of 10 procent meer dan een jaar eerder. Advertenties staan daarmee in voor meer dan 80 procent van de groepsomzet. Op het einde van het kwartaal was er wel een inzinking in de reclame-inkomsten. Het wegvallen van de meeste evenementen had een negatieve impact, terwijl ook de luchtvaart, het toerisme en de autosector minder adverteerden. Alphabet doet al jaren pogingen om minder afhankelijk te zijn van de volatiele marketingbudgetten. Een van de successen is Google Cloud Products of GCP, actief in software en infrastructuur. De omzet van GCP steeg met 52 procent naar 2,8 miljard dollar, wat op jaarbasis ruim 11 miljard dollar oplevert. GCP is voorlopig te klein om zijn voet te zetten naast cloudspelers als Amazon Web Services (AWS) en Azure van Microsoft. Toekomstige overnames moeten dat probleem verhelpen. In hardware wil Alphabet met onder meer nieuwe smartphones en slimme luidsprekers de concurrentie aangaan met Apple en Amazon. De operationele winst bleef met 8 miljard dollar ondanks een groei met 21 procent onder de verwachte 8,4 miljard. Door een explosie in het personeelsbestand dat van 103.000 naar 123.000 klom, daalde de winstmarge van 23 procent naar 19 procent. De nettowinst bleef op jaarbasis nagenoeg onveranderd op 6,8 miljard dollar, maar ging er per aandeel wel op vooruit van 9,5 naar 9,87 dollar.Alphabet kocht voor 8,6 miljard dollar eigen aandelen in tegenover 6,1 miljard dollar in het vierde kwartaal. Er valt nog ongeveer 5 miljard dollar te besteden. Tijdens de vorige vier kwartalen realiseerde Alphabet een vrije kasstroom van 24 miljard dollar. De post liquiditeit en investeringen bedroeg op het einde van het eerste kwartaal 117,2 miljard dollar. Daar stond een schuld van 5 miljard dollar tegenover.ConclusieAlphabet ging in maart mee naar beneden met de rest van de technologiegiganten, maar heeft al een mooi herstelparcours laten optekenen. Het aandeel is prijzig, maar daar staat een bovengemiddelde groei tegenover. De onlinereclamegigant blijft een gigantische cashmachine, wat opties openlaat voor overnames en hogere aandeelhoudersvergoedingen. We verwachten dat het inkoopprogramma een versnelling hoger zal schakelen, wat een bodem onder het aandeel legt. Vandaar het positief advies en het order voor de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 1326,8 dollarMarkt: NasdaqTicker: GOOG USISIN-code: US02079K1079Beurskapitalisatie: 904 miljard dollarK/w 2019: 32Verwachte k/w2020: 27,5Koersverschil 12 maanden: +12%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: -