Alphabet heeft een tegenvallend eerste kwartaal achter de rug. De moederholding boven Google verliest marktaandeel tegenover Facebook.

De activiteiten van Alphabet, de moederholding boven het technologiebedrijf Google, kunnen in twee groepen worden opgedeeld: Google en Google Other. Google omvat de internetzoekmachine Google Search, die met een marktaandeel van ruim 90 procent een dominante marktpositie heeft, het YouTube-videoplatform, Google Maps en het besturingssysteem voor mobiele toestellen Android. Google is in de eerste plaats een onlinemarketingbedrijf. Bijna 85 procent van de groepsomzet komt uit digitale advertenties.

