Alphabet, de holding boven Google, moest in het tweede kwartaal nog de eerste omzetdaling in de geschiedenis van het bedrijf opbiechten. Door een scherpe daling van de advertentiebudgetten kromp de omzet met bijna 2 procent. De verwachtingen voor het derde kwartaal waren niet erg hooggespannen omdat sectoren als luchtvaart, toerisme en transport, die traditioneel veel besteden aan reclame, nog altijd niet zijn hersteld van de coronashock.

Toch deed Alphabet het een stuk beter dan verwacht met een groepsomzet van 46,17 miljard dollar, 14 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder en 3,3 miljard dollar boven de consensusprognose. De advertentie-inkomsten stegen met bijna 10 procent naar 37,1 miljard dollar en maken 80 procent van de groepsomzet uit. Het gaat om inkomsten uit advertenties via de Google-zoekmachine, YouTube en reclameplatformen als AdSense en Adwords. YouTube groeide met 32 procent tot 5 miljard dollar omzet. De cloud-activiteiten met het Google Cloud Platform (GCP) en de G Suite deden het nog beter met een groei van 45 procent op jaarbasis naar 3,44 miljard dollar. Alphabet heeft een marktaandeel van 7 procent in de cloud, ver na Amazon (32%) en Microsoft (19%). Bij Google Other klom de omzet met een derde naar 5,48 miljard dollar. De zogenaamde Other Bets (zelfrijdende auto's, kunstmatige intelligentie) realiseerden een operationeel verlies van 1,1 miljard dollar op een omzet van 178 miljoen dollar. Op groepsniveau steeg de operationele winst met 22 procent op jaarbasis naar 11,2 miljard dollar. De operationele marge herstelde daardoor naar 24 procent tegenover 17 procent in het tweede kwartaal. Alphabet realiseerde in het derde kwartaal een vrije kasstroom van 11,6 miljard dollar. De som van de vier kwartalen bedraagt nu 34 miljard dollar. De cashpositie klokte op het einde van het kwartaal af op 132,6 miljard dollar. Na de uitgifte van een reeks 'groene obligaties' die in ruil voor een lage rente voor specifieke doelen gebruikt moeten worden, is de langetermijnschuld opgelopen naar 13,9 miljard dollar. Alphabet heeft dus veel financiële ruimte om de aandeelhoudersvergoedingen op te krikken. Aangezien er geen dividend wordt uitgekeerd, gebeuren deze onder de vorm van aandeleninkopen. Alphabet verhoogde eerder dit jaar het budget daarvoor met 28 miljard dollar. Overnames zijn een andere mogelijkheid om de spaarpot van het bedrijf aan het werk te zetten. Alphabet is wel gebonden door een steeds strenger wetgevend kader. Zo is de overname van Fitbit nog altijd niet rond. Het grootste gevaar komt van het proces in de VS wegens het overtreden van de antitrustregels. Met name de dominante marktpositie in onlinezoekopdrachten ligt onder vuur, net als de overeenkomst waarbij Alphabet jaarlijks 8 tot 12 miljard dollar betaalt aan Apple. In ruil is Google de standaardzoekmachine op de iPhone. Een eventuele boete is nog het minste van Alphabet zijn zorgen. Mogelijk wordt de groep verplicht om de internetbrowser Chrome af te stoten. Alphabet kan er ook voor kiezen zelf bedrijfsonderdelen af te splitsen. ConclusieDe advertentiemarkt herstelde sneller dan verwacht, al is een 'double dip'-scenario niet uitgesloten als de tweede coronagolf ook de financiële markten overspoelt. De uitkomst van de juridische procedures is onzeker. Toch is de kans onbestaande dat Alphabet er helemaal zonder kleerscheuren vanaf komt nu dit een symbooldossier is geworden. Beleggers moeten 20 keer de omzet voor Alphabet betalen. Hoewel de aandeleninkopen de koers ondersteunen, is dat te veel om een koopadvies te verantwoorden.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 1651,34 dollarMarkt: NasdaqTicker: GOOG USISIN-code: US02079K1079Beurskapitalisatie: 1095 miljard dollarK/w 2019: 33,5Verwachte k/w2020: 33Koersverschil 12 maanden: +28%Koersverschil sinds jaarbegin: +21%Dividendrendement: -