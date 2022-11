Amazon zit in een periode met een lagere groei. De hoge investeringen drukken voortdurend op de winstmarges, maar de marktpositie blijft onverminderd sterk.

Het derdekwartaalrapport van Amazon heeft het aandeel stevig in beweging gezet. In de nabeurshandel (buiten de officiële handelsuren) daalde het aandeel direct na de publicatie van het rapport met meer dan 20 procent. Kort na de opening van de volgende officiële beursdag was dat verlies alweer beperkt tot ongeveer 12 procent, en uiteindelijk sloot Amazon met een verlies van 7 procent. Beleggers schrokken van de relatief lage verwachte groei in het huidige, vierde kwartaal.Er zijn zeker pijnpunten. Het belangrijkste is nog altijd de lage winstgevendheid, hoewel die de jongste jaren sterk aan het verbeteren was. Dit jaar stevent het bedrijf af op een klein verlies. Dat is ontstaan in de eerste helft van het jaar, toen er onder meer flink is afgeboekt op het belang in Rivian. In het derde kwartaal werd alweer winst gemaakt, en het lijkt erop dat dat in het vierde kwartaal ook zal gebeuren.Maar die winsten zijn relatief laag, als gevolg van het beleid van Amazon om continu te blijven investeren in verbetering en groei. Daardoor zijn bijvoorbeeld de uitgaven aan technologie en content (onder meer voor de clouddienst Amazon Web Services) in het afgelopen kwartaal met 35,5 procent gestegen, terwijl de omzet in die periode met 14,7 procent is toegenomen. Natuurlijk heeft Amazon ook last van de dure dollar, die de resultaten buiten de Verenigde Staten schaadt. Ook hogere loonkosten spelen een rol.ConclusieDe hamvraag voor beleggers: is het aandeel Amazon goedkoop te noemen na de koersdaling? De koers-winstverhouding is hoog, maar dat is al jaren het geval. Op basis van de beurswaarde ten opzichte van de bedrijfsomzet is het aandeel vrij betaalbaar geworden. Die verhouding is nu 2,1, terwijl het gemiddelde de afgelopen tien jaar 3,1 was. In 2008-2009 lag dat rond 1,0 en 1,5, dus écht laag is de verhouding niet. Maar Amazon heeft nu een sterke, winstgevende activiteit erbij met de clouddiensten. De onvoorspelbare factor blijft wat beleggers een passende waarde vinden. Het advies voor het Amazon-aandeel blijft daarom neutraal: 'houden'.Deze analyse is verschenen in Beleggers Belangen.