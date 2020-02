Amazon nam in zijn recente kwartaalrapport een deel van de bezorgdheid over de lagere groei van de voorbije kwartalen weg.

De groep is een combinatie van een retailer en een technologiebedrijf. Het retailgedeelte bestaat uit onlinewinkels, waar zowel eigen producten als die van derden worden verkocht, en fysieke winkels (WholeFoods). Het technologiegedeelte bestaat naast de cloudafdeling Amazon Web Services (AWS) uit abonnementsdiensten als Prime Video en Amazon Music.

...

De groep is een combinatie van een retailer en een technologiebedrijf. Het retailgedeelte bestaat uit onlinewinkels, waar zowel eigen producten als die van derden worden verkocht, en fysieke winkels (WholeFoods). Het technologiegedeelte bestaat naast de cloudafdeling Amazon Web Services (AWS) uit abonnementsdiensten als Prime Video en Amazon Music. Amazon presteerde in het vierde kwartaal een stuk beter dan verwacht met een groepsomzet van 87,4 miljard dollar (+20,8% op jaarbasis) tegenover een consensusprognose van 86 miljard. Daarbij sprong de verkoop van derde partijen en AWS er in positieve zin uit. De verkoop in de onlinewinkels ging 15 procent vooruit naar 45,7 miljard dollar. In de fysieke winkels was er een kleine achteruitgang (1%) naar 4,4 miljard dollar, maar ook dat lag in lijn met de verwachtingen. De onlineverkoop van producten van derden deed het met een klim van 30 procent naar 17,4 miljard dollar beter dan de verwachte 16,6 miljard. De rendabiliteit in deze afdeling is wel lager omdat Amazon een deel van de marge moet afstaan. De abonnementsdiensten groeiden met 32 procent naar 5,2 miljard dollar, maar de beste prestatie kwam van AWS dat met een omzet van net geen 10 miljard dollar (+34%) beter presteerde dan de verwachte 9,8 miljard. AWS is actief in de publieke cloud waar diensten als softwaretoepassingen en opslag over het internet voor iedereen beschikbaar zijn. De concurrentie is er de voorbije jaren sterk toegenomen met spelers als Microsoft en Google. De markt in haar geheel groeit nog, maar de marges staan wel onder druk. Op groepsniveau kwam de operationele winst (ebit) uit op 3,88 miljard dollar, 2 procent meer dan een jaar eerder maar wel flink boven de consensusverwachting van 2,7 miljard. AWS leverde met 2,6 miljard dollar veruit de grootste bijdrage aan de ebit (+19 procent op jaarbasis) dankzij een marge van 26,1 procent. Dat is wel minder dan de 29,3 procent van dezelfde periode een jaar eerder. Het belang van AWS mag dus niet worden onderschat, want met een aandeel van 11 procent in de groepsomzet tekent de afdeling voor twee derde van de ebit. Positief is dat het aantal orders in de pijplijn met 54 procent groeide. De activiteiten in Noord-Amerika genereerden een ebit van 1,9 miljard dollar (-16% op jaarbasis), goed voor een marge van 3,5 procent. De internationale activiteiten zijn door hoge investeringen nog altijd verlieslatend, al lag het tekort met 617 miljoen dollar wel lager dan een jaar eerder (-642 miljoen). Op groepsniveau bedroeg de ebit-marge 4,4 procent tegenover nog 5,2 procent een jaar eerder. Ondanks de hogere omzet stegen ook de operationele uitgaven met bijna een kwart naar 29,6 miljard dollar. Dat kwam vooral door investeringen in logistiek om producten besteld door Amazon Prime-klanten binnen de dag te leveren. De omzetprognose voor het lopende eerste kwartaal ligt met 69 tot 73 miljard dollar in lijn met de consensusverwachting van 71,6 miljard dollar. De operationele winst zal op dezelfde vergelijkingsbasis in het lopende kwartaal tussen 2,2 en 3,4 miljard dollar uitkomen. Amazon had aan het einde van vorig boekjaar een nettoschuld van 22,5 miljard dollar. Die is perfect beheersbaar, want de vrije kasstroom na leasingverplichtingen bedroeg vorig jaar 16,2 miljard dollar.ConclusieNa een sterk vierde kwartaal is de bezorgdheid over een lagere groei en een daling van de winstgevendheid wat naar de achtergrond verdwenen. De neemt niet weg dat de concurrentie in de meest winstgevende cloudafdeling heel sterk is. Daarnaast blijft er de druk van regelgevers. Amazon noteert tegen een recordkoers en de waardering is te hoog. Winst nemen is de boodschap.Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3BKoers: 1791,44 dollarTicker: AMZN USISIN-code: US6516391066Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 888,2 miljard dollarK/w 2019: 79Verwachte k/w 2020: 66Koersverschil 12 maanden: +8%Koersverschil sinds jaarbegin: +19%Dividendrendement: -